NRW-Schülerinnen auf Klassenfahrt in der Toskana getötet! Weitere Opfer

Fürchterliche Tragödie am Mittwochabend (18. September) auf einer Klassenfahrt in der Toskana. Zwei Schülerinnen aus NRW sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die beiden Teenager (Jahrgang 2005 und 2006) sind in der Mittelmeer-Gemeinde Lido di Camaiore von einem Auto erfasst worden.

Nach bisherigen Informationen der örtlichen Polizei soll die Frau (44) hinter dem Steuer gegen 19 Uhr mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung in der Innenstadt des Urlaubsörtchens gerast sein. Hier sollte sie erst die beiden Schülerinnen aus NRW überfahren. Anschließend riss der Wagen noch weitere Fußgänger um.

NRW-Schülerinnen sterben auf Klassenfahrt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der örtlichen Polizei hat die 44-jährige Autofahrerin aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto schoss über die Kreuzung, raste dann in die Menschenmenge und krachte dann in mehrere geparkte Autos vor einem Hotel.

Für die beiden deutschen Schülerinnen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Sieben weitere Menschen, darunter die Unfallfahrerin, kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Eines der Unfallopfer schwebt nach Angaben von Bürgermeister Marcello Pierucci in Lebensgefahr.

Autofahrerin raste über rote Ampeln

„So etwas ist noch nie zuvor passiert“, sagte Pierucci dem TV-Sender 50Canale. „Das Auto hat alles überfahren, was ihm in die Quere kam, auch nach dem zweiten Aufprall.“ Zeugen zufolge soll die Autofahrerin dabei zwei rote Ampeln überfahren haben. Sie ist dem Bürgermeister zufolge festgenommen worden. Ein Bluttest soll Aufschluss darüber geben, ob sie unter Alkohol oder Drogen stand.

Die Straße in der Gemeinde nahe der beiden bekannten Badeorte Forte dei Marmi und Viareggio musste nach dem Unglück für die Rettungs- und Bergungsarbeiten lange gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (mit dpa)