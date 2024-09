Bluttat in Duisburg ++ Frau schleppt sich blutüberströmt über Straße ++ SEK-Einsatz

Entsetzliche Szenen am Mittwoch (18. September) in Duisburg. Nach Informationen von DER WESTEN ist es am späten Nachmittag auf der Beecker Straße zu einem brutalen Gewaltausbruch gekommen.

Anwohnern zufolge soll ein Mann in die Wohnung seiner Ex-Frau eingedrungen sein und dort mit einer bisher unbekannten Waffe auf sie eingestochen haben. Das Opfer schaffte es, sich aus der Wohnung in Duisburg zu befreien. Nachbarn mussten mit ansehen, wie sie blutüberströmt um ihr Leben lief. Auf der Straße hinterließ die Frau eine etwa hundert Meter lange Blutspur, bis sie schließlich von Rettungskräften aufgegriffen werden konnte. Der mutmaßliche Täter soll derzeit entkommen sein.

Bluttat in Duisburg: Polizei jagt Täter

Die Polizei Duisburg bestätigte gegenüber DER WESTEN einen Einsatz an der Beecker Straße zum Tatzeitpunkt, machte aber am Donnerstagmorgen noch keine Angaben zu den Hintergründen.

Nach Informationen dieser Redaktion richtete die Polizei Duisburg eine Mordkommission ein, um den Fall aufzuklären und den Angreifer zu schnappen. Weil der Mann möglicherweise bewaffnet sein könnte, sollen die Ermittler am Tatabend ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert haben. Die Einsatzkräfte sollen zu einer Wohnung in Gelsenkirchen ausgerückt sein, wo sie offenbar den Tatverdächtigen vermuteten.

Doch hier sollten die Beamten den Tatverdächtigen nicht finden. Wo sich der Mann befindet, bleibt bisher noch unklar. Zum Zustand der Verletzten hat die Polizei Duisburg noch keine Angaben gemacht. Sie wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

