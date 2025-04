NRW: Katzen und Hund in Messie-Wohnung zurückgelassen – „Vergessen“

Es sind Nachrichten, bei denen jeder liebende Tierbesitzer sich fragt, wie man es seinem Tier antun kann. In einer Wohnung in NRW wurden mehrere Katzen und ein Hund gefunden. Offenbar ließen die „Besitzer“ die Tiere einfach zurück.

Es ist unfassbar, was den armen Tieren angetan wurde. Das Tierheim Wesel in NRW versucht nun, den geretteten Fellnasen ein neues Zuhause zu schenken.

NRW: Katzen und Hund in Messi-Wohnung zurückgelassen

„Zurückgelassen. Eingesperrt. Vergessen. Coco und Raven haben genau das erlebt!“, berichtet „Tiere suchen ein Zuhause“ von dem tragischen Schicksal der beiden Fellnasen. Zusammen mit fünf anderen Katzen und einem Hund wurden die beiden von ihrem sogenannten „Besitzer“ in einer Messie-Wohnung „im Müll zurückgelassen“. Diese wurden mittlerweile glücklicherweise in neue Familien vermittelt – Coco und Raven allerdings noch nicht.

Das Veterinäramt fand die armen Tiere in einer Messie-Wohnung in NRW. „Der Besitzer war verschwunden (…) Coco war total verfilzt und musste teilweise geschoren werden. Raven war fit, aber ihre Seele scheint das alles nicht gut zu verkraften“, heißt es in dem Beitrag. Coco liebt Menschen und ist sehr aufgeschlossen, wohingegen Raven sich lieber zurückzieht und immer die Nähe ihrer Katzen-Freundin sucht. In dem Video blickt Raven mit großen Augen in die Kamera – der kleinen Katze liegt sichtlich viel auf der Seele.

Coco und Raven suchen ein neues Zuhause

Das Tierheim Wesel kümmert sich derzeit um die beiden und sucht fleißig nach einem neuen Zuhause. „Das ungleiche Team soll auf jeden Fall zusammenbleiben dürfen. Coco ist mutiger als Raven. Aber sie teilen eine Schicksalsvergangenheit – sie sollen auch das künftige Glück teilen!“. Coco ist eine ca. 10-jährige Perserkatze, die aufgrund ihres Fells regelmäßig gebürstet werden muss. Raven ist circa 7 Jahre alt und gehört zur Rasse Europäisch Kurzhaar.

Das Tierheim sucht Menschen, die sich um die unterschiedlichen Bedürfnisse des unzertrennlichen Duos kümmern können: Raven benötigt viel Geduld, Coco viel Zuneigung. Unter diesem Link findest du die Kontaktdaten des Weseler Tierheims in NRW sowie weitere Infos zu den beiden Katzen.