NRW: Katze im Müll entsorgt – es kommt, wie es kommen musste

Obwohl viele Menschen die Liebe zu Tiere als bedingungslos und reiner als die zu anderen Menschen empfinden, kommt es immer wieder vor, das manche diese besondere Verbindung offenbar nicht zu schätzen wissen.

Diesmal traf es eine Katze in NRW. Sie wurde bereits im Februar in einem Müllcontainer gefunden, dort offenbar grausam ausgesetzt. Nach ihrer Rettung kam sie in ein Tierheim in NRW, in dem sich rührend gekümmert wurde – doch am Ende war es zu spät und das Tier starb.

NRW: Katzen-Schicksal berührt Tierfreunde

Über mehrere Wochen wurde die Katze aus dem Müllcontainer im Tierheim Köln-Zollstock aufgepäppelt und medizinisch versorgt. Aufgrund ihres tiefschwarzen Fells hatten die Mitarbeiter ihr den Namen „Rabe“ gegeben und alle Hoffnungen in das Schicksal des Tieres gesteckt.

Am 1. April folgte dann über Facebook die traurige Nachricht: Rabe hat es nicht geschafft. „Am Wochenende mussten wir sie stationär in einer Tierklinik aufnehmen lassen, aber Rabe kam aus der Seitenlage nicht mehr hoch. Alles deutete auf Multiorganversagen hin“, berichtet das Tierheim. „Es tut uns unendlich leid, dass du nicht in ein schönes Katzenleben starten konntest. Unsere Tierärzte und wir konnten dir nur noch helfen, indem wir dich erlösten. Hab eine gute Reise zu den Sternen, kleine Rabe und nimm die Liebe und Fürsorge mit, die wir dir geben konnten“, bleibt den Mitarbeitern nur noch zu sagen.

Doch nicht nur sie und andere Tierfreunde sind von Rabes Geschichte getroffen – es kommt zu einer rührenden Geste.

NRW: Besondere Bestattung für tote Katze

So meldet sich das Tierheim Köln-Zollstock fast zwei Wochen nach Rabes Tod erneut bei Facebook. Ein Tierfreund aus Köln – Yusuf von dem Verein Seelenfreund Tierbestattung – ließ der Katze eine letzte Ehre zuteil werden.

„Als Yusuf die Geschichte von der verstorbenen Katze Rabe aus dem Müllcontainer las, war er wie wir und viele andere Menschen traurig und berührt von Rabes Schicksal. Ihr Leben kann ihr niemand zurück geben, aber Yusuf wollte ihr zumindest einen würdevollen Abschied schenken, und so ließ Yusuf Rabe auf seine Kosten einäschern. Nun bekamen wir Rabes Asche zurück“, erklären die Tierheim-Mitarbeiter.