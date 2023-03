NRW: Mann will Katze aus brennendem Haus retten – und bezahlt dafür mit seinem Leben

Schreckliches Drama im Rhein-Sieg-Kreis in NRW!

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (8. März) wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Lohmar (NRW) gerufen. Die Nachbarn hatten die Flammen an der Straße „Am Burgweiher“ bemerkt und sofort gehandelt.

Doch als die Retter vor Ort eintrafen, befand sich der 56-jährige Bewohner des Hauses noch immer in dem brennenden Gebäude…

NRW: Mann will Katze aus Flammenmeer retten

Dabei hatte er es laut Zeugen eigentlich rechtzeitig aus dem Haus geschafft, gemeinsam mit seiner Ehefrau (54). Trotzdem kehrte er kurz darauf in das in Flammen stehende Gebäude zurück – offenbar, um seine Katze zu retten!

So beschreiben es die Nachbarn im Gespräch mit „Bild“. Der 56-Jährige sei schon immer ein großer Tierfreund gewesen, erzählen sie. „Um das Haus herum hatte er Nistplätze für Vögel gebaut und aufgestellt“.

In der tragischen Unglücksnacht sei seine Ehefrau ihnen schreiend entgegen gerannt, erzählte, ihr Mann sei „wegen der Katze“ wieder ins Haus. „Lilly war ein total scheues Tier. Sie hatte sich wahrscheinlich in einer Ecke verkrümelt.“ Immer wieder rief sie seinen Namen in Richtung des brennenden Hauses – „Komm raus!“ Aber eine Antwort bekam sie nicht mehr.

Mann erliegt schweren Verletzungen

Wie die Polizei mitteilte, konnte der 56-Jährige schließlich mit schweren Verletzungen aus dem Haus gerettet werden. Reanimationsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet – doch die Hilfe kam zu spät. Der Mann verstarb noch am Brandort.

Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Behörden rechnen mit einem Sachschaden in Höhe von rund 300.000 bis 400.000 Euro.