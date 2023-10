NRW: Tierischer Notfall! Katze steckt ausgerechnet HIER fest

Tier-Drama in NRW! Am Dienstag (24. Oktober) musste die Feuerwehr Emmerich am Rhein zur Rettung einer kleinen Katze ausrücken.

Das Tier steckte in einem Abwasserrohr fest und kam nicht mehr heraus. Wie es dort wohl hineingelangt war? Diese Frage stellte die Feuerwehr NRW jedoch erst einmal hintenan und eilte zur Rettung.

NRW: Fund-Katze steckt in Abwasserrohr fest

Ein Anrufer hatte am Morgen gegen 8.30 Uhr bei der Feuerwehr Emmerich angerufen und ein Tier an der Moritz-von-Nassau-Straße gemeldet. Dort saß eine kleine Katze in ein Abwasserrohr und käme laut Aussage des Anrufers nicht mehr aus eigenen Kräften dort heraus.

Die Feuerwehr rückte aus und bekam Unterstützung von den Stadtwerken und dem Technischen Hilfswerk. Das stellte eine Kamera auf, mit der die Einsatzkräfte in die Rohre blicken und dort das Tier entdecken konnten. Dann brauchten sie nur noch ein Loch zu buddeln, das richtige Rohr aufzusägen und das Kätzchen anzulocken.

Katze jetzt im Tierheim – kennst du sie?

Als das Licht die plötzliche Dunkelheit innerhalb der Röhre erleuchtete, lief das Kätzchen direkt darauf zu und damit in die Arme seiner Retter. Das kleine Tier sei total „verängstigt“ gewesen, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Die Helfer übergaben sie anschließend in die Hände der Mitarbeiter des Tierheims Kranenburg.

Vier Stunden waren sie mitsamt Unterstützung und Ordnungsamt-Mitarbeitern im Einsatz. Doch damit ist die Geschichte der Katze noch nicht zu Ende. Die wichtigste Frage neben der, wie sie in das Abwasserrohr gelangen konnte, ist allerdings, wem sie gehört.

Und hier kommst du ins Spiel. Kennst du die Katze auf den Bildern der Feuerwehr? Wenn ja, dann melde dich bitte beim Tierheim in Kranenburg. Dort wartet die süße Maus bereits sehnsüchtig darauf, von ihren Besitzern zurück mit nach Hause genommen zu werden.