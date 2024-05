Tierheim in NRW will Fest feiern – als Pfleger diesen Zettel findet, ist die Stimmung am Boden

Es sollte eigentlich ein Moment der Entlastung und der Heiterkeit werden. Ein Tierheim in NRW wollte einfach nur mal ein Fest feiern, von schweren Schicksalen und harten Zeiten ablenken.

Doch die ausgelassene Stimmung findet ein jähes Ende, als ein Pfleger auf einmal einen Zettel, der die Stimmung komplett zum Tiefpunkt bringt. Musste das wirklich sein?

Tierheim in NRW: Party nimmt trauriges Ende

Eigentlich war alles angerichtet für eine gute Zeit, aber dann musste sich das Tierheim Köln-Dellbrück plötzlich auf eine große Überraschung gefasst machen – und die hatte es wirklich in sich. Die Mitarbeiter des Tierheims hatten es sich an dem Abend wohl wirklich gut gehen lassen, denn als sie nach dem Aufräumen vom Tierheimfest zu ihren „Autos krochen“, fanden sie in der Nähe des Tierheim-Tores ein „lebendiges Geschenk“.

Die Mitarbeiter sahen eine Transportbox, in der sich eine verängstigte Scottish Fold Katze mit einer Nachricht befand. Auf einem dazugehörigen Zettel stand Folgendes geschrieben: „Ich bin Monis, vier Jahre alt, nicht geimpft und gechipt. Ich bin krank und brauche Hilfe.“

Tierheim in NRW: Tierfreunde mit traurigem Verdacht

Bei einem genaueren Blick auf die arme Katze merkten die Mitarbeiter des Tierheims, dass sie verletzt war. Monis hatte eine große „Wunde/Verletzung/Wucherung“ am Hals. Selbstverständlich haben die Mitarbeiter die kleine Monis in ihre Obhut genommen. Jetzt versucht man, die Katze erstmal wieder aufzupäppeln.

Tierfreunde auf Facebook sind voller Mitgefühl mit der Katze und haben eine mögliche Erklärung, wie es dazu kommen konnte. „Für mich sieht das nicht nach einem herzlosen Besitzer aus. Eher nach einem, der seinem Tier helfen möchte und kann es wahrscheinlich finanziell nicht. Solche Findlinge wird es zukünftig noch häufiger geben. Arme Katze. Armer Mensch. Ist ihm/ihr bestimmt nicht leicht gefallen“, schreibt eine Tierfreundin.

„Ich finde es immer so feige, die Tiere einfach so abzustellen! Mit euch ist doch sicherlich zu reden, wenn man sich in einer Notlage befindet! Andererseits muss ich hier mal betonen, dass die Tierarztkosten exorbitant gestiegen sind. Ich habe allein im letzten Monat 1200 Euro bezahlt (wundes Pfötchen und Zahnreinigung). Das kann manch Besitzer nicht mehr stemmen. Was allerdings kein Freifahrtschein ist, das Tier einfach auszusetzen!!!“, findet eine weitere.