Katze in NRW kommt plötzlich nicht mehr nach Hause – was drei Jahre später passiert, treibt allen die Tränen in die Augen

Für die meisten Menschen gehören Haustiere einfach zur Familie. Schließlich sind Katzen und Hunde dabei, wenn die Kinder groß werden und begleiten das Leben über viele Jahre. So war es auch bei dieser Familie und ihrem Kater Leo. Schon als Kätzchen wurde er von der vierköpfigen Familie adoptiert und lebte ganze 10 Jahre bei ihnen.

Dann geschah das Schlimmste, was sich Tierbesitzer vorstellen können: Von einem Tag auf den anderen verschwand der Kater in NRW spurlos. Drei Jahre später trat ein, wovon die Familie lange geträumt hatte.

Katze in NRW: „Verloren und wiedergefunden“

Bei den Großeltern in Serbien fand die Familie die Katze allein auf einem Baum und beschloss kurzerhand, den jungen Kater zu adoptieren und ihm ein richtiges Zuhause zu schenken. Von da an war die Katze in NRW immer dabei: „Er war wie ein Verwandter“, beschreibt ihn die Mutter. Als Freigänger schnorrte Leo gerne bei den Nachbarn nach Leckereien. Doch eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause.

Lange suchte die Familie nach ihm. Plakate wurden aufgehängt und in der Nachbarschaft viel herumgefragt. Doch die Zeit verging und Leo kam nicht zurück – die Hoffnung schwand immer mehr, wie der Vater der Familie in der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ über die schlimme Zeit berichtete. „Jeder von uns musste auf seiner Weise mit dieser Trauer fertig werden“, erzählte er von dem schmerzhaften, unfreiwilligen Abschied. Viele Tränen seien dabei geflossen. Vergessen konnte den Kater in NRW aber niemand. Die Tochter hat ihn sogar als Tattoo verewigt. Mit zwölf Jahren war der Kater einfach verschwunden. Doch eines wusste die Familie nicht.

Katze in Tierheim abgegeben

In einem Tierheim in NRW, in Bergheim, lebte ein schwarzer Kater namens Ozzy. Er wurde von einem Paar abgegeben, das angab, er sei 20 Jahre alt und habe schon immer bei ihnen gelebt. Warum sollte das Tierheim an dieser Geschichte zweifeln? Das Paar hatte die Katze in NRW jedoch nie abgeholt. In der Sendung wurde sie dann als Ozzy, 20 Jahre alt, vorgestellt. Leider hat die Familie die Sendung nicht gesehen – aber jemand anderes war interessiert. Für eine Vermittlung musste Ozzy allerdings beim Haustierregister umgemeldet werden. Dabei stellte sich heraus, dass er als vermisst gemeldet war.

Ausgerechnet am Valentinstag erhielt die Familie die Nachricht, dass Kater Leo gefunden wurde. Als die Mutter davon erfuhr, begann sie sofort zu weinen. Das totgeglaubte, geliebte Haustier lebte plötzlich wieder bei der Familie. Drei Jahre lang wohnte der Kater nur 900 Kilometer Luftlinie entfernt – durfte das Haus aber wohl nicht verlassen. Jetzt ist er endlich wieder zu Hause.

Geschichten wie diese zeigen einmal mehr: Katzen chippen und registrieren lassen ist so wichtig.