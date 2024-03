NRW: Feuer-Drama in Wohnung! Feuerwehr kann nur noch eine Leiche bergen

Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in NRW kostete eine Person am Montagmorgen (18. März) das Leben. Nach ersten Erkenntnissen soll in einer Wohnung in Iserlohn im dritten Obergeschoss plötzlich ein Feuer ausgebrochen sein. Zeugen hatten gegen 5 Uhr morgens die Feuerwehr alarmiert – doch da war bereits alles zu spät.

Zwar konnten die Einsatzkräfte den Brand in der Wohnung in NRW schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Doch als sie die Brand-Wohnung betraten, fanden sie eine tote Person in dieser vor. Noch ist unklar, ob es sich dabei um den Bewohner handelt.

NRW: Feuerwehr vor großem Rätsel

Weitere Angaben zur Identität des Toten hat die Polizei in einer Mitteilung von Montagmorgen noch nicht gemacht. Die Identität der Leiche sei bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt, heißt es lediglich.

+++ A45 in NRW: Fleisch-Regen sorgt für Chaos ++ Vollsperrung +++

Noch sei außerdem unklar, wie es zu dem Feuer-Drama in Iserlohn überhaupt kommen konnte. Die Brand-Wohnung wurde beschlagnahmt. Infolge des Feuers mussten die Rettungskräfte das Mehrfamilienhaus räumen lassen. Inzwischen konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde keine weitere Person bei dem Wohnungsbrand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Toten sowie zur Brandursache aufgenommen.

Kita im Ruhrgebiet angezündet

Auch ein Brand in einer Kindertagesstätte in Unna (Ruhrgebiet) schlägt derzeit hohe Wellen. In der Nacht von Freitag (15. März) auf Samstag (16. März) sollen hier Unbekannte Feuer gelegt haben – mit dramatischen Folgen.

Noch mehr Nachrichten aus dem Ruhrgebiet:

Dichter Rauch drang aus der Kita im Ruhrgebiet. Diese müsse derzeit geschlossen bleiben und sei nach dem Brand für Kinder und Erzieher nicht nutzbar. Die betroffenen Eltern wurden noch am Freitagabend informiert. Mehr zum schockierenden Vorfall liest du in diesem Artikel >>>.