Kita im Ruhrgebiet angezündet! Kinder müssen tagelang zu Hause bleiben

In der im Ruhrgebiet gelegenen Stadt Unna hat es am Freitagabend (15. März) gebrannt. Ausgerechnet in einer Kita ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen, die Kinder müssen jetzt erst einmal mehrere Tage lang zu Hause bleiben. War es etwa Brandstiftung?

Kita im Ruhrgebiet: Unbekannte Täter legen Feuer

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Brand in einer Kita in Unna gekommen. Anwohner haben am späten Abend das Feuer in der katholischen Kindertageseinrichtung Herz-Jesu in Unna-Königsborn bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, kamen ihnen bereits Rauch aus dem Gebäude entgegen. Sie konnten den Brand jedoch „effektiv bekämpfen und unter Kontrolle bringen“, wie die Polizei Unna berichtet.

Nachdem der Feuerwehr zunächst ein Gebäudebrand gemeldet worden war, stellte sich vor Ort schnell heraus, dass es sich um einen Zimmerbrand handelte. Dieses sei auch vollständig ausgebrannt, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN. Der Feuerwehreinsatz im Ruhrgebiet dauerte rund eine Stunde. Vor Ort waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie weitere Einsatzkräfte und Rettungswagen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da das Gebäude leer stand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um Brandstiftung. So sollen sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Waschraum im hinteren Gebäudeteil der Kita verschafft haben. Hier soll dann ein Brandherd gelegt worden sein, der dazu führte, dass der Raum komplett ausbrannte.

Kita nicht nutzbar

Die Kita im Ruhrgebiet ist nach dem Feuer aufgrund der Rauchentwicklung im Gebäude für die Kinder und Erzieher nicht nutzbar. Die betroffenen Eltern wurden noch am Freitagabend über den Brand und dessen Folgen informiert.

Der Sachschaden, der bei dem Brand im Ruhrgebiet entstanden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise zu Feststellungen, die zur Ermittlung der Täter führen, können bei der Kreispolizeibehörde Unna unter der Nummer 02303 921 0, oder per Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de, weitergegeben werden.