NRW: 16-Jährige kam nicht von Schule nach Hause – wo ist Anastasia?

Wo ist Anastasia aus Wesseling (NRW)? Die 16-Jährige wird seit mehr als zwei Wochen vermisst.

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach der Jugendlichen aus NRW. Nach Zeugenhinweisen wurden am Donnerstag (4. Mai) umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Das berichtete die Polizei am Freitag.

+++49-Euro-Ticket im Ruhrgebiet: Reisende erhalten Tickets und trauen ihren Augen kaum – „Die Organisation ist mal wieder Bombe“+++

NRW: Spürhund und Hubschrauber waren im Einsatz

Bei der Suche kam ein Hubschrauber und auch ein Spürhund zum Einsatz. Anastasia kehrte am 19. April nicht von der Schule in Wesseling nach Hause. Am Nachmittag wurde sie noch ganz in der Nähe an der OIL! Tankstelle auf der Hubertusstraße in Wesseling gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Auch ihr Handy ist seitdem ausgeschaltet.

+++Ruhrgebiet: Mann stirbt bei dramatischem Unglück – Polizei rätselt über die Ursache+++

Die Polizei war am Donnerstag mit einer Hundertschaft unter anderem in einem Waldgebiet im Einsatz. Die Beamten durchsuchten in Hürth, wenige Kilometer von Wesseling entfernt, auch ein Gebäude. Es gab dazu einen entsprechenden konkreten Hinweis.

NRW: Mädchen könnte in „hilfloser Lage“ sein

Wer hat Anastasia aus NRW gesehen? Foto: Polizei NRW

Doch trotzdem blieb die 16-Jährige verschwunden. Die Kriminalpolizei betont: Das Mädchen könnte sich wegen ihres Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befinden. Es wird um Hinweise gebeten.

Die Jugendliche hat dunkelblonde Haare, ist schlank und 1,65 Meter groß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie lila Schuhe mit weißer Sohle, schwarze Leggings, schwarze Lederjacke, weißes T-Shirt und eine Tasche mit Schulsachen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

NRW: Wer kann Hinweise geben?

Wenn du Hinweise geben kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Nummer 02233 / 52-0 oder per Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.