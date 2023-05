NRW: Horror-Unfall! Lkw berührt Stromleitung – zwei Männer tot

Schrecklicher Unfall in Hennef (NRW)! Dort berührte ein Lkw eine Stromleitung – zwei Menschen starben dabei.

In Hennef (NRW) hat sich am Freitagnachmittag (5. Mai) ein echtes Horror-Szenario abgespielt. Bei einem schweren Arbeitsunfall starben zwei Menschen: ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer und ein 57-Jähriger, der den Lkw eingewiesen hatte. Das teilte die Feuerwehr mit.

++49-Euro-Ticket im Ruhrgebiet: Reisende erhalten Tickets und trauen ihren Augen kaum – „Die Organisation ist mal wieder Bombe“++

NRW: Beim Abladen von Schüttgut passierte das Unglück

Offenbar hatte der Kipper-Lastwagen beim Hochklappen der Ladefläche eine Stromleitung berührt und teilweise abgerissen. Es gab einen Stromschlag. Ein Sprecher der Feuerwehr vermutete, dass die beiden Männer infolgedessen starben.

++Tierheim in NRW: Schneeweißer Vierbeiner mit schwerem Schicksal sorgt für Empörung – „Jahrelang hat das niemand bemerkt?“++

Außerdem entstand ein Feuer mit einer starken Rauchentwicklung. Das Gelände gehört einem Karnevalsverein und wird aktuell saniert. Wie ein Polizeisprecher sagte, bekam der Lkw beim Abladen von Schüttgut Kontakt mit einer Hochspannungsleitung. Dabei seien die zwei Männer getötet und der Brand an der Zugmaschine entstanden.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

NRW: Lastwagen beschlagnahmt

Nach dem der Strom vom Versorger abgestellt wurde, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Für beide Unfallopfer wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Doch der wurde leider nicht benötigt. Der Notarzt stellte bereits vor Ort den Tod der beiden Männer fest. Zur weiteren Untersuchung wurde der Lastwagen jetzt beschlagnahmt. (mit dpa)

Einen ebenfalls schrecklichen Arbeitsunfall gab es am Donnerstag (4. Mai) in der Nähe von Köln: Eine Gruppe von Arbeitern wurde von einem Zug erfasst. Zwei Menschen starben, fünf wurden dabei verletzt. Alle Hintergründe dazu findest du in diesem Artikel.