NRW: Krankenhaus steht plötzlich in Flammen – 26 Personen verletzt

Am Donnerstagabend (3. August) kam es in NRW zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Der Grund für den Einsatz war ein Brand in einem Patientenzimmer in der Stadtklinik Hemer. Bei dem Brand wurden insgesamt 26 Menschen verletzt. Die Rettungssanitäter stuften fünf der Personen als schwerverletzt und 21 Personen als leicht verletzt ein. Außerdem mussten zwei weitere Personen durch den Rettungsdienst betreut werden.

Laut der Feuerwehr Hemer brach das Feuer gegen 23 Uhr in einem Patientenzimmer aus und führte dann zur Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage. Glücklicherweise reagierte das Personal des Hemeraner Krankenhauses sehr schnell und dämmte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ein. Bei der Löschaktion in NRW erlitten das Personal und ein Patient Rauchgasvergiftungen. Daher wurden sie ebenfalls als schwerverletzt eingestuft.

NRW: Brandursache wohl eine Zigarette

Laut „Bild“ soll ein Patient den Brand ausgelöst haben, indem er sich eine Zigarette im Zimmer anzündete. Er sei ebenfalls unter den Schwerverletzten und kam auf die Intensivstation. Nach Angaben der Feuerwehr Hemer gab es eine schwerverletze Person, welche innerhalb des Krankenhauses verlegt wurde. Die weiteren vier Verletzten Personen wurde mit Rettungswagen nach Menden und Iserlohn gebracht. Die leichtverletzten Personen mussten nicht in andere Krankenhäuser gebracht werden und verblieben daher in der Klinik Hemer.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr erhöhte diese umgehend die Alarmstufe, sodass zusätzlich Einheiten aus dem Umkreis hinzugezogen werden mussten. Zur Versorgung der vielen Verletzten wurde außerdem das sogenannte MANV 10 (Massenanfall von Verletzten mit 10 angenommenen Verletzten) ausgelöst. Daraufhin wurden vier Notärzte, ein Leitender Notarzt, drei Rettungswagen, drei Krankentransportwagen, ein Gerätewagen Sanität er sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert.

Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort

Da die Feuerwehr mit einer Vielzahl an Fahrzeuge und Einsatzkräfte angerückt war, richtete sich die Feuerwehr einen Bereitstellungsraum auf dem Penny-Parkplatz an der Märkischen Straße ein. Von dort aus fuhren die Rettungswagen nach und nach zum Hemeraner Krankenhaus. Insgesamt war Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 90 Einsatzkräften vor Ort.

Da das Feuer in dem Patientenzimmer frühzeitig eingedämmt wurde, musste die Feuerwehr nur kleinere Nachlöscharbeiten durchführen. Daher konnte ein Großteil der Fahrzeuge bereits um 1.30 Uhr wieder zur Wache einrücken. Endgültiger Einsatzschluss war dann um 2.20 Uhr, als die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verließen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.