NRW: Sorge in Hagen! 16-Jährige „ohne Nachricht“ spurlos verschwunden

Hagen. Sorge in NRW um eine 16-jährige Jugendliche!

Seit zwei Tagen fehlt von Janet B. aus Hagen (NRW) jede Spur. Daher hat die Polizei jetzt ein Foto von ihr veröffentlicht. Hast du die Jugendliche in den letzten Tagen gesehen?

NRW: Mädchen vermisst! Hast du sie gesehen?

Janet gelte eigentlich als „ausgesprochen zuverlässig“ und halte sich stets an Absprachen, berichtet die Polizei. Nun wird sie seit der Nacht zum 15. Mai vermisst. An diesem Abend wurde sie zuletzt in einer Einrichtung für Jugendliche gesehen.

Ihr Verschwinden ohne jegliche Nachricht sei „ungewöhnlich“, so die Beamten. Es sei daher nicht auszuschließen, dass Janet B. sich in hilfloser oder misslicher Lage befinde. Daher hofft die Polizei jetzt auf deine Mithilfe!

So sieht das Mädchen aus:

zwischen 1,65 und 1,70 Metern groß

eher kräftige Statur

Schwarzes Haar, die Frisur ändert sie häufig, auch Perücken sind möglich

Gepflegtes Erscheinungsbild

Foto: Polizei Hagen

Hast du die 16-Jährige aus Hagen gesehen? Dann melde dich mit deinem Hinweis an die Polizei.

Du erreichst die Beamten unter der Telefonnummer 02331/9862066. (vh)