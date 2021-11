NRW/Gevelsberg: Kollegen bei Schießerei im Stich gelassen? Prozess gegen Polizistinnen startet

Gevelsberg. Polizisten aus ganz NRW schauen am Dienstag nach Hagen. Dort müssen sich zwei ihrer Kolleginnen vor dem Landgericht verantworten.

Die Polizistinnen hatten zunächst als Zeugen einer Schießerei in der NRW-Kleinstadt Gevelsberg ausgesagt. Ihre Aussagen brachten sie dann auf die Anklagebank. DER WESTEN ist beim Prozess am Dienstag vor Ort.

Zwei Polizistinnen, die ihre Kollegen bei einer Schießerei im Stich gelassen haben sollen, stehen nun vor Gericht. Foto: DER WESTEN

NRW: Polizei kontrolliert Mann – der eröffnet das Feuer

Es geschah am 6. Mai 2020 in Gevelsberg. Eine routinemäßige Polizei-Kontrolle in der Kleinstadt in NRW gerät an diesem Tag völlig außer Kontrolle.

Polizisten halten ein Auto in der Mühlenstraße an. Darin: Vitalji K. mit einer scharfen Waffe auf dem Beifahrersitz. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird.

Als sie ihn festnehmen wollen, eröffnet Vitalji K. plötzlich das Feuer.

NRW: Schießerei in Gevelsberg – haben Polizistinnen ihre Kollegen im Stich gelassen?

Genau in diesem Moment erscheinen Nadine A. (32) und Patricia B. (37) auf der Bildfläche. Die beiden Polizistinnen sind zufällig vor Ort.

Schüsse fallen, ein 29-jähriger Beamter geht getroffen zu Boden. Doch statt ihren Kollegen zu helfen, gehen die Polizistinnen in Deckung, lassen ihren offenen Polizeiwagen mit einer Maschinenpistole an Bord zurück. Sie stoppen ein Auto und lassen sich vom Tatort wegfahren.

Für die Staatsanwaltschaft Grund genug sie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassung anzuklagen.

Schütze nach Schießerei in NRW-Kleinstadt verurteilt – das ist seine Strafe

Das Gericht muss nun entscheiden, ob die beiden Polizistinnen durch ein anderes Verhalten am Tatort die Gefahr für ihre Kollegen hätten verringern können.

Weil für den Prozess nur ein Verhandlungstag angesetzt ist, ist die Entscheidung bereits am Dienstag zu erwarten.

Das Urteil gegen Vitalji K. ist bereits in einer vorherigen Verhandlung gefallen. Der Schütze sitzt wegen versuchten Totschlags für siebeneinhalb Jahre hinter Gittern.