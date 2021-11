Bochum: Großbrand im Westen der Stadt! Feuerwehr über Stunden mit Großaufgebot im Einsatz

Bochum. Großbrand in Bochum!

Über den Westen von Bochum sind am Montagabend dicke Rauchwolken aufgetaucht. Die Feuerwehr hat mit einem Großaufgebot gegen Flammen in gekämpft.

Bochum: Lagerhalle brennt – Flammen schießen 20 bis 30 Meter in den Nachthimmel

Großbrand in Bochum! Eine Lagerhalle stand am Montagabend in Flammen. Foto: Justin Brosch

Das Feuer war an einer Lagerhalle an der A40 ausgebrochen. Die Flammen schlugen laut unseren Informationen „20 bis 30 Meter“ in den Nachthimmel. Bis zu 120 Einsatzkräfte von der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr waren seit 21.35 Uhr im Einsatz gegen die Flammen.

Gegen 23.15 Uhr hatten sie das Feuer unter Kontrolle. Doch die Arbeiten vor Ort ziehen sich weit in den Dienstagmorgen hinein.

-------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

----------------------

Seitdem laufen Nachlöscharbeiten, die sich laut Feuerwehr „als sehr schwierig darstellen“. Viele Brandnester befinden sich unter der zum Teil eingestürzten Hallenkonstruktion. Sie kann am Dienstagmorgen nicht betreten werden.

Als nächsten Schritt müsse das Unternehmen einen Abrissbetrieb engagieren. Sie soll den Einsatzkräfte ermöglichen, auch die unter den Trümmern liegenden Glutnester abzulöschen.

Bochum: Feuer sorgt für Großeinsatz

Durch die Arbeit der Feuerwehr konnte eine anliegende Werkstatt, ein Bürotrakt sowie etliche Baumaschinen, die nahe der Halle parkten, gehalten werden.

-----------------

---------------------

Bochum: Bevölkerung gewarnt

Die Warn-App Nina hatte die Bevölkerung am Abend vor Geruchsbelästigung in der Nähe des Brandorts gewarnt. Am Morgen wurde die Warnung zurückgenommen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag.

Mit mehreren Messfahrzeuge wurden Schadstoffmessungen im Umfeld des Brandortes durchgeführt. Erhöhte Schadstoffwerte wurden zum Glück nicht festgestellt. (cf/vh)