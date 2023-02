NRW: Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen überfährt Fußgänger – tot!

Furchtbares Unglück in der Nacht auf Samstag (18. Februar) in NRW. Ein Fußgänger (33) ist gegen 2.45 Uhr in Beckum von einem Lastwagen erfasst worden. Für den 33-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen – er starb nach Angaben der Polizei Warendorf noch am Unfallort.

Die Beamten müssen nun herausfinden, wie es zu dem tödlichen Unfall in NRW kommen konnte. Das Unglück reiht sich ein in diverse tragische Unfälle auf den Straßen des Landes in den vergangenen Tagen.

NRW: Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen überfährt Fußgänger

Ersten Ermittlungen der Polizei war der Lkw-Fahrer (32) in der Nacht auf der Dyckerhoffstraße (B 475) Richtung Ennigerloh unterwegs. Der Gelsenkirchener sagte aus, dass der 33-Jährige Mann aus Beckum auf Höhe einer Werkszufahrt plötzlich auf der Straße gestanden habe. Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Münster unterstützen die Polizei in Warendorf nun bei den Ermittlungsarbeiten. Sie wollen herausfinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zur Unfallaufnahme musste die Bundestraße über Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Tödliche Unfälle in NRW

Erst in der Nacht auf Freitag (17. Februar) ist ein Fußgänger in NRW überfahren worden. Der Mann wollte nach Angaben der Polizei auf der A1 zwischen dem Westhofener Kreuz und der Ausfahrt Hagen Nord einen Hund retten. Der Vierbeiner war aus einem liegengebliebenen Auto herausgesprungen. Das spätere Unfallopfer wollte helfen und den Hund auf der Autobahn einfangen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und von einem weiteren überrollt (mehr hier).

Auch auf der A57 ereignete sich am späten Donnerstagabend (16. Februar) ein schweres Unglück unter Beteiligung eines Hundes. Hier war es der Vierbeiner, der den Unfall nicht überleben sollte.