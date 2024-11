NRW-Freizeitpark macht es selbst öffentlich – laufen Phantasialand, Movie Park & Co. die Besucher weg?

Ein Freizeitpark in NRW veröffentlicht auf Facebook ein ganz besonderes Angebot, das man kaum fassen kann. Schafft es der Freizeitpark dadurch sogar, die Besucher von Phantasialand, Movie Park & Co. abzuwerben? Wer von diesem Angebot profitieren will, sollte jedoch schnell sein, denn dieses ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Der NRW-Freizeitpark Fort Fun lockt Besucher aus ganz Deutschland mit über 40 Attraktionen. Dabei wird den Besuchern alles geboten, von Achterbahnen, Wildwasserbahnen bis zu Kinderkarussellen im „Wild-West-Style“. Dadurch ist der Freizeitpark schon lange ein ernst zu nehmender Konkurrent von Phantasialand, Movie Park & Co.

NRW-Freizeitpark feiert den Black Friday

Bei dieser neuen Aktion kann man es jedoch kaum fassen. Der NRW-Freizeitpark feiert nämlich seine eigene Version von „Black Friday“. Statt „Black Friday“ heißt es daher, „Black Fun-Day“, was die Preise auch ordentlich sinken lässt.

Normalerweise kostet eine Tageskarte für einen Besuch im NRW-Freizeitpark 38,90 Euro. Durch das begrenzte Angebot können Kunden das Fort Fun Abenteuerland schon für 24,90 Euro besuchen.

Das ist jedoch nicht das einzige besondere Angebot, das der NRW-Freizeitpark auf Facebook verkündet, und auch für die Jahreskarte gibt es ein erstaunliches Angebot. Die Basic-Jahreskarte kostet normalerweise 95 Euro, aber ist für kurze Zeit für 75 Euro erhältlich.

Angebot ist nur für eine kurze Zeit verfügbar

Wer jedoch etwas mehr von seinem Besuch im NRW-Freizeitpark haben möchte, kann auch die Aktion-Jahreskarte erwerben. Diese bietet alle Vorteile der normalen Jahreskarte, mit zusätzlichen Angeboten, wie unter anderem einen Fast-Pass für die Sommerrodelbahn „Trapper Slider“. Diese Aktion-Jahreskarte ist für 95 Euro erhältlich, statt den üblichen 115 Euro. In den Kommentaren verkündet ein User bereits begeistert: „Ich werde mir auf jeden Fall die Aktion Jahreskarte holen.“

Wer eine Jahreskarte für die ganze Familie erwerben möchte, erhält diese schon für 299 Euro, statt den üblichen 349 Euro. Besucher, die dieses tolle Angebot des NRW-Freizeitparks ausnutzen möchten, sollten jedoch schnell sein. Das Angebot ist nämlich nur vom 28. November bis zum 2. Dezember gültig.