Phantasialand: Riesen-Lücke nach Abriss-Welle – jetzt brodelt die Gerüchteküche

Es ist mal wieder so weit. Das Phantasialand scheint etwas Neues auszuhecken und die Besucher können es kaum erfahren. Eine neuentdeckte Baustelle heizt die Gerüchteküche rund um den Freizeitpark aktuell ordentlich an.

Doch was steckt hinter dem Abriss-Wahn im Phantasialand? Und was wird die Lücke jetzt füllen und wann?

Phantasialand: Baustelle heizt Gerüchteküche an

Seit einigen Wochen befindet sich im Freizeitpark eine große Baustelle. Dort, wo bereits im Sommer der Wasserspielplatz „Octowuzy“ abgerissen wurde, scheint der Abriss nun noch weiterzugehen. Der YouTube-Account „FunTime Arena“ zeigt Bilder und Videos von der neuen Großbaustelle, die aktuell im November entstanden sind.

Das könnte dich auch interessieren: Phantasialand: Plötzlich geht die Nachricht um – Besucher bekommen Schnappatmung

Das heizt die Gerüchteküche natürlich ordentlich ein. Was entsteht hier? Eine neue Attraktion oder ein Restaurant? „Ich weiß aus sicherer Quelle, dass da am See ein neuer Mega-Coaster hin soll. 200 Meter hoch, mit guter Sicht auf die Nachbarschaft“, meint ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Video zu wissen. Das scheint allerdings mehr als unwahrscheinlich.

+++ Phantasialand: Heftiges Achterbahn-Video veröffentlicht – „Nie wieder“ +++

Phantasialand reagiert mit klarem Statement

Um den Sachverhalt nun zu klären und den Gerüchten einen Riegel vorzuschieben, hat DER WESTEN beim Freizeitpark selbst nachgefragt und auch eine Antwort erhalten. Die schnelle Rückmeldung vom Phantasialand gibt allerdings kaum Aufschluss.

„Zu laufenden Projekte oder Baumaßnahmen äußern wir uns nicht öffentlich“, heißt es hier grundsätzlich aus der Kommunikationsabteilung. „Sobald es zu neuen Entwicklungen von unserer Seite etwas zu berichten gibt, werden wir das bekannt geben.“ Weitere Informationsweitergaben seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.