Feueralarm in NRW! Am Samstag (22. Juli) klingelte es bei der Feuerwehr Düsseldorf Sturm, denn im Stadtteil Holthausen stand eine Wohnung in Flammen. Alle Bewohner in dem Mehrfamilienhaus an der Adolf-Klarenbach-Straße steckten dort fest und konnten den lodernden Flammen nicht entfliehen.

Die Feuerwehr in NRW musste alle retten, bei einem kam die Rettung jedoch fast zu spät. Am Sonntag (23. Juli) hat die Polizei nun Neuigkeiten bezüglich der Ermittlungen zu melden.

NRW: Flammen lodern aus Düsseldorfer Wohnhaus – ein Verletzter

Um kurz nach 7 Uhr morgens erhielt die Feuerwehr Düsseldorf gleich mehrere Notrufe. Sofort eilten die ersten Hilfskräfte zum Einsatzort. Zunächst brannte nur eine Wohnung, doch dann drohte das Feuer auch weitere Wohnungen und sogar Nachbarhäuser in Brand zu stecken. Flammen leckten bereits aus den Fenstern.

Das Haus war derartig verraucht, dass die Bewohner es nicht eigenständig verlassen konnten. Umgehend gingen Feuerwehrkräfte mit Atemmasken rein und brachten die Gefangenen ins Freie. Der Rettungsdienst übernahm ihre Betreuung und musste eine verletzte Person ins Krankenhaus bringen.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Währenddessen setzen die Feuerwehrleute den Flammen mit mehreren C-Rohren zu. Von innen und von außen drang das Wasser auf das Feuer ein und so konnte die Feuerwehr seiner schnell Herr werden. Und mit Ende der Nachlöscharbeiten musste nur noch kräftig durchgelüftet werden.

Feueralarm in Düsseldorf (NRW)! Foto: Patrick Schüller

Allerdings war die Rauchentwicklung zu verheerend. Das Haus ist derzeit unbewohnbar und die Anwohner müssen anderweitig unterkommen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat nun die Polizei Düsseldorf übernommen.

Tatverdächtiger aus NRW stellt sich

Am Sonntag teilte die Polizei gemeinsam mit der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Der 64-Jährige hatte sich noch am Samstagnachmittag gestellt. Bei ihm handelt es sich um den Mieter der Wohnung, in der das Feuer am Samstagmorgen ausgebrochen war.

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung hat die Polizei den Mann nun festgenommen. Es steht allerdings auch der Verdacht eines mehrfachen versuchten Tötungsdeliktes im Raum, da der 64-Jährige die anderen Hausbewohner mit seiner Tat in Gefahr gebracht hatte. Er wird sich noch am Sonntag einem Haftrichter stellen müssen. Eine eigens eingerichtete Mordkommission ermittelt nun weiter.