Dramatischer Unfall im Münsterland in NRW!

Am Samstag (22. Juli) waren eine Mutter und ihr dreijähriger Sohn mit dem Traktor auf einem Feldweg in Legden (Münsterland/NRW) unterwegs. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Doch aus dem Wochenend-Ausflug im Traktor entwickelte sich schnell ein Horror-Szenario. Denn plötzlich kippte das Fahrzeug um – und verletzte das Kind schwer!

NRW/Münsterland: Traktor klemmt Kind ein

Das Unglück ereignete sich gegen 14.31 Uhr auf einem Radweg an der Straße Wehr in Legden. Aus bisher ungeklärte Ursache kippte der Traktor plötzlich zur Seite um – und landete in einem angrenzenden Feld. Bei dem Sturz wurde der dreijährige Junge jedoch unter einem Überrollbügel des Traktors eingeklemmt!

Wie die zuständige Polizei Borken mitteilte, verletzte sich das Kind dabei schwer. Die alarmierten Einsatzkräfte forderten sofort einen Rettungshubschrauber an. Damit wurde der Dreijährige ins Universitätsklinikum nach Münster gebracht.

Die 34-jährige Mutter erlitt bei dem Unfall einen Schock, blieb jedoch während des Sturzes unverletzt. Allerdings hat die Frau einen Schock erlitten.