Vor zwei Monaten ging das mit Spannung erwartete Deutschlandticket der Deutschen Bahn an den Start. Morgen (1.07.) wird bereits das erste optionale Upgrade für NRW veröffentlicht. Insbesondere die Menschen, die es gerne etwas komfortabler haben und die Menschen, die im Alltag sportlich unterwegs sind, werde an dieser Neuerung viel Freude haben. Was es mit NRW-Upgrade auf sich hat, das erfahrt ihr hier.

Wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) in einer Pressemitteilung erklärt, realisieren die Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen zum 01. Juli 2023 zwei Erweiterungen für das Deutschlandticket und die weiteren in NRW verfügbaren Abotickets.

NRW: Kooperation zwischen VRR und Deutschlandticket

Im Detail handelt es sich dabei um das „NRW upgrade 1.Klasse“ und das „NRW upgrade Fahrrad“ der Deutschen Bahn. Wenn man bereits ein Deutschlandticket oder ein anderes Abonnement in den NRW-Nahverkehrstarifen besitzt, kann die 1.-Klasse-Nutzung für Fahrten innerhalb NRWs für 69 Euro zusätzlich im Monat hinzu gebucht werden.

+++ Deutschlandticket in NRW jetzt zum Schnäppchenpreis! SIE bekommen es sogar umsonst +++

Für die Mitnahme eines Fahrrads in NRW muss der Deutschland- und Aboticket-Inhaber 39 Euro pro Monat zusätzlich zahlen. Sowohl das „NRW upgrade 1.Klasse“ als auch das „NRW upgrade Fahrrad“ sind als Abonnement erhältlich und werden auf Chipkarte und als HandyTicket, teilweise aber auch als Ticket2Print zum Selbstausdrucken ausgegeben. Die Tickets sind dabei nicht auf andere Personen übertragbar.

So lange sind die Upgrades gültig

Die Abonnements der NRW-Upgrades werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Upgrades können immer jeweils bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats gekündigt werden.

Der Geltungsbereich vom Basis Deutschlandticket bleibt dabei unverändert. Wer das „NRW upgrade Fahrrad“ bzw. das „NRW upgrade 1.Klasse“ außerhalb des Geltungsbereichs von seinem Basis Deutschlandticket nutzt, muss weiterhin ein Zusatzticket kaufen – beispielsweise das EinfachWeiterTicket NRW.

Das könnte dich auch interessieren:

Die NRW-Upgrades gelten auch auf einzelnen Strecken außerhalb NRWs in Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und den Niederlanden, sofern diese mit dem Basisticket genutzt werden dürfen oder ein zusätzliches Ticket gekauft wurde.