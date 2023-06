Die aktuelle jährliche deutsche Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt für das Jahr 2022 wieder Mal konkrete Zahlen, wie viele kriminelle Straftaten in die Statistik eingegangen sind. Die PKS für die Bundesrepublik Deutschland wird vom Bundeskriminalamt (BKA) auf der Grundlage der von den 16 Landeskriminalämtern gelieferten Landesdaten erstellt.

Einige Städte sind überraschend weit oben in der Kriminalstatistik aufgetaucht. Im Folgenden erhältst du eine Übersicht über das Ranking der gefährlichsten Städte Deutschlands mit drei Beteiligungen aus NRW in absteigender Reihenfolge und auf Grundlage der absoluten Anzahl an erfassten Straftaten.

NRW-Städte: Plätze 10 bis 7 im Kriminalranking

10. Platz: Auf dem 10. Platz steht Dortmund aus dem Ruhrgebiet. Hier wurden insgesamt 62.755 Fälle erfasst. Das entspricht einer prozentualen Veränderung von 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (55.249).

9. Platz: Auf dem neunten Platz ist die Hansestadt Bremen gelandet. Hier wurden 66.206 Straftaten gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr (63.146) ist das ein Anstieg von 4,8 Prozent.

8. Platz: Der achte Platz geht an Leipzig mit 66.503 erfassten Straftaten. Das ist ein Anstieg von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (64.004).

7. Platz: Auf dem siebten Platz ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen. In Hannover wurden 70.068 Straftaten erfasst. Das ist ein Anstieg von 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (63.578).

Kriminalstatistik: Plätze 6 bis 4

6. Platz: Auf Platz 6 ist dieses Jahr die NRW-Landeshauptstadt aus Düsseldorf gelandet. Hier wurden 71.168 Straftaten gemeldet. Die Zahlen bestätigen einen Anstieg von 24,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (57.336).

5. Platz: Auf Platz 5 liegt die bayrische Landeshauptstadt München mit 86.649 erfassten Straftaten. Das entspricht einem Anstieg von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (80.273).

4. Platz: Auf dem vierten Platz liegt Frankfurt am Main. Hier wurden 109.047 Straftaten erfasst. Das entspricht einem Anstieg von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (96.449).

Die 3 gefährlichsten Städte Deutschlands

3. Platz: Auf Platz drei liegt Köln mit 127.462 erfassten Straftaten. Das ist ein Anstieg von 15,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (109.956).

2. Platz: Den zweiten Platz in dieser Liste belegt die Hansestadt Hamburg mit 206.106 erfassten Fällen. Das entspricht einem Anstieg von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (182.071).

1. Platz: Und ganz oben auf der Liste steht die Hauptstadt von Deutschland. In Berlin wurden 519.822 Straftaten erfasst. Das entspricht einem Anstieg von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (482.127).

Festzuhalten ist, dass alle Städte im Ranking einen Anstieg der erfassten Kriminalitätsfälle zu verzeichnen haben. Im Gesamtvergleich der Städte hat Düsseldorf mit 24,1 Prozent den deutlichsten Anstieg an erfassten Straftaten im Vergleich zum letzten Jahr.