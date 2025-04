Sarah Connor teilt ungewöhnliche Begegnung – ihre Fans können es kaum fassen

Sarah Connor ist mittlerweile ganz oben auf der Karriereleiter angekommen und begeistert ihre Fans mit emotionaler deutschsprachiger Musik. Ihren Durchbruch feierte sie im Jahr 2001 mit ihrem Hit „Let’s Get Back to Bed – Boy“ und auch mehr als zwanzig Jahre später ist sie von den größten Bühnen des Landes kaum mehr wegzudenken.

Am 23. Mai beginnt eine neue Ära für die Sängerin und ihre treue Community. Denn ihr neues Album „Freigeistin“ erblickt das Licht der Welt und versorgt ihre Fans mit neuer Musik. Bereits die erste Single-Auskopplung „Heut‘ ist alles gut“ feierte große Erfolge. Doch ein Video, das die 44-Jährige nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, sorgt für große Augen bei ihren Fans.

Sarah Connor postet erstaunliches Video

867.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Sarah Connor. Auf ihrem Account teilt die Sängerin Einblicke in ihren Alltag und berufliche Ankündigungen. In den vergangenen Wochen nutzt sie ihre Social-Media-Präsenz vorrangig für die Vermarktung ihres neuesten Songs „FICKA“. Das Lied ist die zweite Single-Auskopplung ihres neuen Albums und ist als eine Kampfansage an Menschen zu sehen, die online Hass verbreiten.

Momentan verbringt die Musikerin sonnige Tage am Strand. Dennoch nutzt die 44-Jährige jede Gelegenheit, um ihren neuen Song zu bewerben. Aus diesem Grund teilt die Sängerin jetzt ein ungewöhnliches Video mit ihren Fans, das scheinbar mitten in der Wüste entstanden ist. Mitten auf einer verlassenen Sandfläche steht der Popstar gemeinsam mit einer älteren Frau, die es sich ebenfalls im Urlaub gut gehen lässt.

Zum Chorus des Songs tanzen Sarah Connor und die fremde Frau, heben die Hände in die Höhe und haben eine gute Zeit. Zu den ungewöhnlichen Aufnahmen schreibt die Sängerin: „Sandy, 85 Jahre, aus China, will ein Social-Media-Star werden! Lasst uns ihr helfen #randomfriends“ Um ihren Song zu promoten, hat der Popstar erst vor kurzem mit einem Babyschwein auf dem Arm getanzt.

Auch ihre Fans können die ungewöhnliche Tanzeinlage mit der 85-jährigen Frau aus China kaum fassen. In der Kommentarspalte ihres Instagram-Beitrags finden sich reihenweise erstaunte und begeisterte Kommentare wieder. Die Community der Sängerin schreibt:

„NIEMALS ist Sandy 85!! Krass! Nehme gerne ihre Tipps entgegen! Wie süß ihr beide seid!“

„Sarah + Sandy = Das Dream-Team, von dem ich nie wusste, dass ich’s brauche!“

„Wahnsinn, das mit 85, glaubt man nicht! Einfach nur cool, du bist soooo mutig Sarah, einfach irgendwo im Nirgendwo! Du hast echt was drauf.“

„This video made my day! Ist das schöööön! So unbeschwert, echt und schwerelos!“

„So muss das Leben sein! Mehr davon bitte, Sarah!“

Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich die Musikerin voll und ganz verlassen.

In wenigen Wochen ist es so weit und Sarah Connor kann ihren Fans das neue Album präsentieren. Bis dahin wird die Sängerin ihre Instagram-Follower garantiert mit dem ein oder anderen unterhaltsam Video begeistern.