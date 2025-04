Sarah Connor teasert neuen Song an – die Fotos dazu machen sprachlos

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht und begeistert mit ihren Songs ein Millionenpublikum. Ihren Durchbruch feierte Sarah Connor mit ihrem Hit „Let’s Get Back To Bed – Boy!“, mittlerweile ist die Sängerin seit mehr als zwanzig Jahren in der Musikbranche tätig.

Am 23. Mai erscheint ihr neues Album „Freigeistin“, aus dem die 44-Jährige bereits die Single-Auskopplungen „Heut‘ ist alles gut“ und „Ficka“ veröffentlicht hat. Auf ihrem Instagram-Profil teasert die Musikerin nun den nächsten Song der Platte an. Doch die Fotos des Social-Media-Beitrags bringen ihre Fans in Wallungen.

Sarah Connor zeigt sich freizügig

855.000 Menschen folgen dem Instagram-Account von Sarah Connor. In den letzten Wochen haben sich ihre Posts größtenteils um die anstehende Veröffentlichung ihres neuesten Albums gedreht. Mit der zweiten Single-Auskopplung namens „Ficka“ macht die Sängerin ihren Hatern eine Ansage und setzt sich gegen Hasskommentare im Netz zur Wehr.

Am Ostermontag (20. April) teilt die Musikerin nun die ersten Zeilen eines weiteren Songs von „Freigeistin“. „Wir sind lange alt, und noch viel länger tot, doch bis dahin sind wir jung und nicht so wichtig“ lauten die Lyrics, die die Fans der Sängerin jetzt vorab zu lesen bekommen. Doch die Fotos, die die vierfache Mutter zu den bedeutungsvollen Zeilen postet, sprechen für sich.

+++ Sarah Connor tanzt mit ihrer Tochter – doch es geht um ein ernstes Thema +++

Sarah Connor liegt auf dem Rücken in einem Hotelbett. Sie trägt eine schwarze kurze Hose mit Spitze und ein weit ausgeschnittenes grünes Satin-Top, das wenig bedeckt. Lasziv blickt die Sängerin in die Kamera. Auf dem ersten Foto zeigt sie ihren Followern einen Kussmund, auf dem zweiten Bild den Mittelfinger. Die freizügigen Fotos lassen vermuten, dass es sich bei dem dritten Song des neuen Albums um einen Gute-Laune-Song handelt, der die Fans der Musikerin in Feierlaune versetzen wird.

Bei ihren Followern kommt der Instagram-Post ausgesprochen gut an. In der Kommentarspalte des Beitrags finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Die Fans von Sarah Connor schreiben:

„Können wir bitte darüber sprechen, wie gut du aussiehst? Die Vermissung ist riesig nach dir und deinen Konzerten!“

„Oh wow, es ist grad 30 Grad heißer geworden. Du machst es wirklich unerträglich für uns, auf das neue Album zu warten, so wie du uns auf die Folter spannst. Sehr gekonnt!“

„Klingt seeehr vielversprechend und nach einem neuen Song!“

„Uhlala. Wie soll ich mich da auf den neuen Songtext konzentrieren – it’s impossible, Queen!“

„Oh, ein neuer Song! Ich freue mich. Bestimmt heißt er wilde Nächte!“

Die Veröffentlichung von „Freigeistin“ kann die Community des Popstars kaum noch erwarten.

Sarah Connor beweist auch nach all den Jahren immer wieder, dass sie ihren Platz in der deutschen Musikwelt mehr als verdient hat.