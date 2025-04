Sarah Connor tanzt mit ihrer Tochter – doch es geht um ein ernstes Thema

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht. Ihren Durchbruch feierte sie im Jahr 2001 mit dem Hit „Let’s Get Back to Bed – Boy!“, seitdem geht es für Sarah Connor karrieretechnisch steil bergauf. Seit der Veröffentlichung ihres Albums „Muttersprache“ im Jahr 2015 begeistert die Sängerin ihre Fans sogar mit deutschsprachiger Musik. Für ihre Community hat das lange Warten bald endlich ein Ende, denn am 23. Mai veröffentlicht die Musikerin ihr neues Album „Freigeistin“.

Die erste Single-Auskopplung „Heut‘ ist alles gut“ sorgte auf Anhieb für Begeisterung. Seit einigen Tagen teasert die 44-Jährige nun den zweiten Song der neuen Platte an. „Ficka“ heißt das Lied, das zuletzt für Aufregung sorgte. Nun postete die Sängerin ein gemeinsames Video mit ihrer Tochter Summer. Doch die Botschaft hinter dem lustigen Clip ist ernst.

Sarah Connor macht sich gegen Online-Hass stark

797.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Sarah Connor, auf dem sie private Einblicke in ihren Alltag und berufliche Ankündigungen teilt. Besonders die Lipsynch-Videos zu ihrem neune Song „Ficka“ sorgten in den vergangene Tagen für Aufregung. Denn das Lied, das am 11. April veröffentlich wird, richtet sich an alle Menschen, die Hass im Netz verbreiten.

Mit Lyrics wie „Ich bin zu dick und dann bin ich zu dünn. Hat sie das gesagt? Ah, ich glaub die spinnt. Die Alte, ehrlich? Ich find die richtig schlimm. Die Mukke ist doch kacke,

warum gibt’s die schon so lange? „Wer geht’n da noch hin?“ greift die Sängerin Hass-Kommentare, die sie auf ihren Social-Media-Profilen erhalten hat, auf. Für einen bisher unveröffentlichten Teil des Liedes hat sich die Sängerin nun gemeinsam mit ihrer Tochter Summer einen TikTok-Tanz ausgedacht.

Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs steht Sarah Connor vor einem Swimming Pool. Die Sängerin und ihre Tochter tragen Badesachen und jeweils einen kurzen Rock. Zu den Textzeilen „Ist mir scheißegal was ihr schreibt, ihr Ficka. Denn irgendwer hat immer, immer, immer was zu meckern“ haben sich die beiden eine Choreographie ausgedacht (>> hier kannst du sie sehen).

Auf den ersten Blick wirkt die Tanzeinlage locker und freudig. Doch mit ihrem Song möchte die Musikerin ihren Hatern eine Ansage machen und zeigen, dass sie sich nichts gefallen lässt. Online-Hass hat keinen Platz im Leben der 44-Jährigen, die bereits seit mehreren Jahrzehnten Musik macht. Ihre Fans feiern den Mut der Sängerin, in der Kommentarpalte des Videos sind reihenweise bestärkende Kommentare zu finden.

Ein paar Wochen müssen sich die Fans von Sarah Connor noch gedulden, bis sie ihr neues Album endlich in den Händen halten können. „Heut‘ ist alles gut“ und „Ficka“ scheinen den Geschmack ihrer Community schon mal voll und ganz getroffen zu haben.