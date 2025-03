Sarah Connor spielt intimes Konzert: Plötzlich wird es ganz still – „Historischer Moment“

Für Fans von Sarah Connor wird dieses Jahr unvergesslich werden. Denn die Musikikone meldet sich mit neuen Songs zurück und versucht die aktuellen verrückten Zeiten in emotionsgeladenen Songs aufzuarbeiten. „Freigeistin“ heißt ihr neues Album, das am 23. Mai erscheinen wird.

+++ Sarah Connor spricht Klartext: „Spüre die Erschöpfung und Überforderung in der Gesellschaft“ +++

Doch damit nicht genug: Im kommenden Jahr tourt der Popstar durch die größten Arenen Deutschlands und wird für unvergessliche Abende sorgen. Am Freitag (7. März) lud der Radiosender „ENERGY Berlin“ die Sängerin zu einem intimen Konzert ein, an dem nur wenige ausgewählte Fans teilnehmen durften. Doch als die Musikerin ihren neuesten Song ankündigt, wird es plötzlich ganz still.

Sarah Connor zeigt sich in ihrem Element

Im Rahmen der Konzertreihe „ENERGY LIVE“ verloste der Radiosender eine begrenzte Anzahl an Tickets für das exklusive Sarah-Connor-Konzert im Berliner „Säälchen“. Bereits vor dem offiziellen Einlass reichte die Schlange die ganze Straße entlang, die Fans der Sängerin konnten das intime Konzert kaum erwarten. Nach einer kurzen Anmoderation der „ENERGY“-Moderatorinnen Mona und Pia war es dann soweit und die Sängerin betrat die Bühne.

+++ Sarah Connor zieht Schlussstrich: „Ich habe immer davon geträumt“ +++

Mit ihrer charmanten Art und beeindruckenden Stimme versetzt die Musikerin ihre Fans sofort in Tanzlaune. Es folgt eine wilde Aneinanderreihung von Songs, die Connor im Laufe ihrer Karriere veröffentlicht hat. Von „Vincent“ und „Wie schön du bist“, bis hin zu alten Hits wie „Let’s Get Back to Bed, Boy“ und „Bounce“ ist alles dabei. Auch kurze Interaktionen mit ihren Fans dürfen natürlich nicht fehlen. Doch als die Sängerin ihren neuesten Song anmoderiert, wird es plötzlich emotional.

DIESE Worte gehen ans Herz

Erst am 14. Februar hat Sarah Connor ihren neuesten Song „Heut‘ ist alles gut“ veröffentlicht, der eine Liebeserklärung an ihren Partner Florian Fischer ist. Beim „ENERGY“-Konzert spielt die Sängerin das Lied dann zum ersten Mal live. Die 44-Jährige ist sichtlich nervös und verkündet: „Es kann sein, dass das jetzt ein historischer Moment ist!“ Geschrieben hat die Musikerin den Song, als ihr in den politischen und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten alles zu viel wurde.

Foto: (c)Oliver Walterscheid für ENERGY

Die Sängerin gesteht, dass sie die aktuelle Weltlage oft überfordert und sie dann die Nachrichten aktiv meidet. Ihr Partner gebe ihr in diesen verwirrenden Zeiten halt. Connor erzählt: „Ich habe den Song aus einer großen Dankbarkeit und Liebe für meinen Mann geschrieben. Da hatte ich einen Liebesanfall. Ich bin einfach so froh, dass ich ihn habe.“ Außerdem rät sie ihren Fans: „Wenn euch das Außen viel zu viel wird, guckt, was um euch herum ist. Wofür bin ich dankbar?“

Das Publikum ist von diesen Worten der Sängerin sichtlich gerührt. Plötzlich ist es im Saal ganz still und alle lauschen den Worten von Sarah Connor. Als dann die ersten Töne des Songs erklingen, bricht jedoch wieder der gewohnte Jubel aus.