Sarah Connor spricht Klartext: „Spüre die Erschöpfung und Überforderung in der Gesellschaft“

Auf diesen Moment haben Fans von Sarah Connor monatelang gewartet. Am Valentinstag (14. Februar) veröffentlichte die Sängerin ihre neueste Single „Heut‘ ist alles gut“, mit der sie die aktuellen teils dunklen Zeiten etwas heller machen möchte.

„Alle woll’n ins Rеtreat, alle brauchen Therapie. ‚So schlimm wie jetzt war es noch nie‘, hat meine Oma schon gesagt“, singt die Musikerin in ihrem neuen Song. In einem Interview gibt die 44-Jährige nun Einblicke in ihre Gefühlswelt und findet ehrliche Worte über die aktuelle Weltlage.

Sarah Connor macht rührende Liebeserklärung

In erster Linie hat Sarah Connor den neuen Song für ihren Mann geschrieben. Seit dem Jahr 2010 ist die Sängerin mit ihrem Manager Florian Fischer liiert und auch 15 Jahre später schwärmt sie von ihrem Liebsten wie am ersten Tag. Im „Bild“-Interview verrät sie: „Der Song ist in einem Moment tiefer Liebe und Dankbarkeit für meinen Mann entstanden. Wenn mir die Welt zu viel wird, will ich einfach nur in seinen Arm, dann ist alles gut.“

Die Geschichte, die die Musikerin dann erzählt, geht ans Herz. Wenn ihr alles zu viel wird und sie nicht gut ein- oder weiterschlafen kann, liest ihr Florian etwas vor. Die 44-Jährige schwärmt: „Es ist das wohl liebevollste Ritual zwischen uns, denn er tut das auch mitten in der Nacht, wenn er von meiner Schlaflosigkeit wach wird. Ist das nicht bezaubernd?“ In letzter Zeit scheint die Musikerin diese Geste wohl öfter in Anspruch genommen zu haben…

Denn die aktuelle krisenreiche Zeit geht auch an dem Popstar nicht spurlos vorbei. Sarah Connor bekräftigt: „Ich spüre die Erschöpfung und Überforderung in der Gesellschaft, die Resignation. Dass alles so schlimm ist wie noch nie, hat doch bisher jede Generation von sich gedacht.“ Die Sängerin hat jedoch einen guten Tipp parat: „Mir hilft immer in Aktion zu gehen. Woran glaube ich? Was ist mir wichtig? Ärmel hoch und anfangen mitzugestalten und etwas zu verändern.“ Sarah ist neben ihrer Musik auch für ihre aktivistische Arbeit bekannt.

In „Heut‘ ist alles gut“ singt der Popstar davon, dass heutzutage alle nur noch auf ihr Handy schauen. Für ihre eigenen Kindern hat die Sängerin daher strenge Regeln aufgestellt. Am Esstisch herrscht ab 20 Uhr Handyverbot und bis zu ihrem 16. Lebensjahr darf ihr Nachwuchs keine Social-Media-Apps nutzen. Stattdessen setzt die Musikerin auf gemeinsame Zeit und Spieleabende.

Mit ihrem neuen Song wird Sarah Connor ihre Fans sicherlich zutiefst berühren. In herausfordernden Zeiten spielt Musik schließlich oftmals eine entscheidende Rolle für das eigene Wohlbefinden.