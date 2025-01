Sarah Connor teilt langersehntes Video – ihre Fans rasten völlig aus

Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars des Landes und begeistert mit Songs wie „Wie schön du bist“ und „Vincent“ Millionen von Fans. Sarah Connor ist eine wahre Musikikone und bereits seit vierundzwanzig Jahren im Musikgeschäft.

Schon im vergangenen Jahr kündigte die Sängerin an, dass sie im Frühjahr 2025 ein neues Album veröffentlichen wird. Passend dazu wird die 44-Jährige im kommenden Jahr im Rahmen einer großen Arena-Tour die Bühnen des Landes bespielen. Seit Monaten warten Fans sehnsüchtig auf DIE eine Nachricht und nun ist es endlich so weit.

Sarah Connor kündigt neuen Song an

Bereits am Freitag (24. Januar) teilte Sarah Connor ein vielversprechendes Video mit ihren insgesamt 770.000 Instagram-Followern. Aufgeregt berichtet die Sängerin, dass „heute ein ganz besonderer aufregender Tag ist“. Denn die neuen Songs der Musikerin gingen an diesem Tag ins Mastering. Fans können sich nun also sicher sein: Das Album ihres Idols ist beinahe vollendet.



„Es ist alles entschieden“, verkündet Sarah überglücklich. Die Sängerin kann ihre Emotionen kaum zurückhalten und gesteht: „Ist das aufregend, sie machen sich schon fast auf den Weg zu euch. Das ist so ein krasser Moment, wenn man dann entscheidet, dass sie fertig sind.“ Doch damit nicht genug. Das neueste Video, das die Musikerin nur kurze Zeit später teilt, sorgt dann für Schnappatmung bei ihren Fans…

Und auf DIESES Video haben treue Fans der Sängerin bereits seit Monaten gewartet. In einer schwarzen Bomber-Jacke und mit rotem Lippenstift steht Sarah Connor in einem Parkhaus. Mit intensiven Blicken schaut sie in die Kamera, im Hintergrund erklingen die ersten Töne ihres neuen Songs. Doch nach dem ersten Lyric „Du bist und bleibst auf meiner Seite“ bricht die Musik ab. Diese kurze Pre-View lässt die Fans der Musikerin jedoch völlig ausrasten.

In der Kommentarspalte finden sich reihenweise aufgeregte Kommentare wieder. Die Fans der Musikerin können ihr Glück kaum fassen und schreiben:

„Ich hab jetzt schon so ein Ohrwurm! Bitte lass uns nicht zu lang warten, der Song ist so gut. (…) ICH BIN SO AUFGEREGT, weiß gar nicht wohin mit meinen Emotionen.“

„Ah wie geil, sich schon nur diese paar Sekunden anhören zu können!!! Kann es kaum erwarten, bis deine neue Songs auf Reise gehen werden.“

„Ach Sarah, ich liebe es jetzt schon so sehr und kann es kaum erwarten, endlich mehr zu hören. Alles so aufregend, weil man gar nicht weiß, was alles so kommt.“

„Oh wow, sofort Gänsehaut! Das wird so so so gut, ich bin unendlich gespannt, bald mehr und irgendwann alle deine neuen Babys zu hören!“

Die treue Community von Sarah Connor ist demnach mehr als bereit für ihr neues Album.

Wann Sarah Connors neues Album tatsächlich veröffentlich wird, ist noch nicht bekannt. Lange müssen ihre Fans aber garantiert nicht mehr warten.