Sarah Connor zieht Schlussstrich: „Ich habe immer davon geträumt“

Für Sarah Connor (44) heißt es: „Adieu Berlin und Bonjour Frankreich!“ Die Sängerin hat die Koffer gepackt und ist rüber zur Grande Nation! Mit einem mutigen Schritt hat die Sängerin ihr Leben in Berlin hinter sich gelassen und sich ihren Traum vom Leben am Meer erfüllt.

Mit Ehemann Florian Fischer (50) und den Kids Phini (13) und Jax (8) hat sich die 44-Jährige in Frankreich niedergelassen. Die Entscheidung kam nicht über Nacht. Schon lange schwärmte Sarah von der Idee, ein neues Leben in ihrem Herzensort zu beginnen. Auf Instagram teilt sie ihre Freude und fragt ihre Follower: „Wenn ihr noch mal von vorne anfangen könntet, was würdet ihr anders machen?“

Sarah Connor beginnt ein neues Kapitel

Für Sarah ist der Neuanfang perfekt. „Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben. Jetzt haben wir es nach vielen Jahren in Berlin einfach gemacht und lieben es“, gesteht sie in ihrem Post. Und jetzt ist es Realität! Die Kids haben sich super eingelebt und gehen in Frankreich zur Schule. „Hätte ich gewusst, dass es so einfach sein kann“, schwärmt die Sängerin.

Ein großes Dankeschön geht an ihren Mann Florian, der diesen Traum mit ihr teilt. „Danke @maddfischer , dass Du das möglich machst. Es bedeutet mir die Welt“, schreibt sie gerührt. In Frankreich genießt Sarah nicht nur die atemberaubende Natur und die Nähe zum Meer, sondern auch die Anonymität.

„Kaum jemand kennt mich hier in der Provence“, freut sie sich. Das Leben in Frankreich war lange geplant und die herzlichen Menschen haben den Wechsel leicht gemacht.

Ob ihre älteren Kinder Summer (18) und Tyler (21), aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi (46), mitgekommen sind, bleibt unklar.