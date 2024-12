NRW: Mann (31) soll seine Frau (20) in der Badewanne ertränkt haben – Foto-Fahndung!

Was für eine üble Geschichte… In Bad Salzuflen (NRW) wird ein 31-Jähriger verdächtigt, seine deutlich jüngere Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. So erhielt die Polizei am Samstag (7. Dezember) einen Anruf mit dem Hinweis auf eine Leiche. Vor Ort fanden die Ermittler die Tote in der Badewanne vor, vermutlich ertrunken.

Der erste Verdacht weist auf ihren Ehemann als Täter hin. Deshalb sucht die Polizei nun in NRW nach dem Tatverdächtigen anhand eines Fotos.

NRW: Polizei finden tote Frau in Badewanne

Wie die Polizei Bielefeld berichtet, habe sich am Samstag gegen 14 Uhr ein Mann telefonisch bei der Polizei Lippe gemeldet und diese von dem Tod der jungen Frau unterrichtet. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schloßstraße in Bad Salzuflen fanden die Einsatzkräfte dann die Tote in der Badewanne.

Abgesehen von ihr befanden sich noch Angehörige in der Wohnung, von ihrem Ehemann fehlte allerdings jede Spur. Die am nächsten Tag stattfindende Obduktion ergab, dass die 20-Jährige aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung verstorben und letztlich ertrunken war.

NRW: Polizei fahndet mit Foto nach diesem Mann

Die Polizei verdächtigt nun den Ehemann, seine Frau getötet zu haben. Darum fahndet nun eine Mordkommission nach dem Tatverdächtigen und teilt ein Foto des Mannes.

Das ist Jawad A., 31 Jahre alt, afghanischer Staatsangehörigkeit Foto: Polizei Bielefeld

Kennst du diesen Mann oder weißt, wo er sich aktuell aufhält? Ermittler aus Lippe und Bielefeld bitten die Bevölkerung, sich mit Hinweisen an die Mordkommission in Bielefeld unter der Rufnummer 0521 545 0 zu wenden oder an eine andere Polizeidienststelle.

Zuletzt wendet sich die Polizei noch mit ein paar wichtigen Worten an die Bürger: „Sollten Sie die Person antreffen, sprechen Sie sie nicht an, sondern verständigen Sie umgehend die Polizei – auch über den Notruf 110“.