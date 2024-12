Bluttat in Dortmund! Frau getötet

Schreckliche Szenen am Montagvormittag (9. Dezember) in Dortmund. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, hat es ein Tötungsdelikt im Stadtteil Westerfilde gegeben.

Polizei und Rettungskräfte eilten nach einem Notruf zum Tatort, einem Einfamilienhaus eines älteren Ehepaars im Boschkamp. Hier konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tot einer Frau (87) feststellen. Was genau sich in dort zugetragen hat, ist bislang unklar.

Dortmund: Frau getötet – Festnahme!

Die Polizei hat den Ehemann des Opfers festgenommen, wie eine Dortmunder Polizeisprecherin mitteilte. Der 79-Jährige hatte um 10.21 Uhr selbst den Notruf gewählt. Schon am Telefon gestand der Dortmunder, dass er seine Ehefrau in den Morgenstunden getötet habe.

Wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund vor Ort und stießen auf die bereits verstorbene 87-Jährige. Ihr Leichnam soll nun am späten Nachmittag obduziert werden. Die Polizei erhofft sich darüber Erkenntnisse zur Todesursache.

Warum musste die 87-Jährige sterben?

Zu einem möglichen Motiv des Senioren haben die Ermittler bislang keine Angaben gemacht. Der 79-Jährige wurde jedoch vorläufig festgenommen und ist mittlerweile hinter Gittern. Die Polizei Dortmund hat nun eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

