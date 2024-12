NRW: Elsbeth bekommt im Hospiz unerwarteten Besuch – ihre Reaktion sagt alles

Das Leben in einem Hospiz ist vor allem für die Bewohner oft nicht leicht. Nicht selten finden sie in der Einrichtung ihre letzte Heimstätte, verbringen dort ihren Lebensabend, wenn sie alt oder unheilbar krank sind.

Dementsprechend kann die Stimmung in einem Hospiz deprimierend und trostlos sein. Als Elsbeth in NRW aber in ihrer Einrichtung plötzlich überraschenden Besuch bekam, konnte die Frau ihr Glück kaum fassen!

Überraschung in NRW-Hospiz!

Die rührende Geschichte von Elsbeth und ihrem Überraschungsgast veröffentlichte das Tierheim Köln-Dellbrück in NRW am Mittwoch (28. November) auf Facebook. So ist eine Mitarbeiterin des Tierheims ebenfalls in einem Hospiz in der Region tätig und begleitet dort Menschen auf ihrer letzten Reise. Und kam auf eine tolle Idee!

„Zur Zeit hat sie drei Katzenkinder von uns in Pflege und besucht mit ihnen die Hospizgäste“, erklärt das Tierheim in dem Facebook-Beitrag. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr sich die Menschen über die kleinen Katzen freuen. Für Elsbeth Schmitt, die übrigens ganz stolz ist, dass ihr jetzt Foto veröffentlicht wird, ist der Katzenbesuch der Höhepunkt der Woche und sie muss, wie sie unserer Kollegin erzählte, ständig an das kleine Trio denken.“

Auf den Fotos sieht man die Frau mit den Kätzchen im Arm und einem Lächeln im Gesicht. „Ist es nicht fantastisch zu sehen, welche Wirkung die pure Anwesenheit von Tieren haben kann? Am liebsten würden wir mit all unseren Hunden, Katzen und Kleintieren ganz viele Hospize besuchen und den Menschen dort ein Lächeln ins Gesicht zaubern!“, schreiben die Tierheim-Mitarbeiter weiter. Viele Tierfreunde stimmen ihnen zu.

NRW: „Eine Win-Win Situation für Tiere und alte Menschen“

In den Kommentaren unter dem Beitrag bekommt die Aktion viel Lob. „Wie berührend und unendlich schön für die alte Dame. Hoffentlich hat sie das Glück noch öfters, das wünsche ich ihr sehr“, schreibt eine Frau. „Wie schön ist das denn, da geht einem das Herz auf. Sollte ich auch mal in ein Heim oder in ein Hospiz müssen, würde ich mir auch Katzenbesuch wünschen, es tut der Seele so gut. Danke an die Mitarbeiterin und herzliche Grüße an Frau Schmitt“, stimmt eine andere zu.

Einige finden, dass Tiere aus Heimen und ältere oder kranke Menschen in Einrichtungen viel öfter zusammen gebracht werden müssten. „Ich bin Krankenschwester und Tierschützerin und ich habe so oft schon gedacht, dass man beides verbinden müsste. Eine Win-win Situation für Tiere und alte/kranke Menschen. Beide Seiten bekämen Aufmerksamkeit, Nähe, Wärme, ohne die wir alle nicht existieren können. Es wäre so einfach“, fasst es eine Kommentatorin zusammen.