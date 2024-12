NRW: US-Amerikaner fragt Polizisten nach Lieblingsgericht – er ahnt nicht, worauf er sich einlässt

Welches Gericht würdest du einem US-Amerikaner empfehlen, wenn er dich nach deinem Lieblings-Essen fragen würde? Vielleicht ein Nudel-Gericht, Schnitzel mit Kartoffelpüree oder doch einen guten alten Eintopf?

Ein Polizist in NRW hatte da einen anderen Einfall. Auf Nachfrage des US-Food-Bloggers „ryaneatss“ empfahl er ihm am Kölner Hauptbahnhof ein Gericht, das selbst vielen Deutschen unbekannt ist.

NRW: US-Amerikaner isst lokale Spezialität

Bislang war der US-Amerikaner neben Döner, Pommes, Pizza und Co. eher an ostwestfälische Spezialitäten gewöhnt. Doch nach seinem Umzug in die Domstadt erweitert der Instagram-Star langsam aber sicher sein Essens-Portfolio. Dem befragten Bundespolizisten sollte dabei eine entscheidende Rolle zukommen.

++ Schönste Stadt Deutschlands liegt in NRW – Holländer haben klare Meinung ++

Denn er empfahl ihm „Himmel un Äd“ zu probieren, eine rheinische Spezialität, die vielen auch als „Himmel und Erde“ bekannt ist. Es besteht traditionell aus Kartoffel und Apfelmus. Der Erdapfel steht dabei für die Erde, die Frucht vom Baum hingegen für den Himmel. Der US-Amerikaner ging ins nächste Lokal und bestellte das Gericht zum Mitnehmen. Eine Beilage des Gerichts ließ ihn ratlos zurück.

++ Lotto-König Chico berichtet von seinem ersten Mal – „Ich komme“ ++

US-Amerikaner irritiert

„Es sieht aus wie ein Brownie“, so „ryaneatss“, bevor er hineinbeißt und stellt schnell fest, dass es sich nicht um eine Süßigkeit handelt: „Es schmeckt irgendwie nach Hühnchen.“ Die Konsistenz irritiert ihn: „Ich habe keine Ahnung, was das ist.“ Er hätte sich mehr darüber gefreut, wenn es zu dem Gericht ein Stück Fleisch gegeben hätte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was er wohl nicht ahnt: Es handelt sich um etwas Tierisches: gebratene Blutwurst. Sein Geschmacksurteil am Ende: Sieben von zehn Punkten.

Mehr Themen:

Dass der US-Amerikaner das Gericht nicht identifizieren konnte, muss ihn nicht ärgern. Denn viele seiner Follower kannten „Himmel un Äd“ genauso wenig: „Lebe in Deutschland und kannte das nicht mal“, gibt einer zu und rät: „Geh Döner essen. Ist schon wie Kultur hier.“