NRW: Autofahrer nach Streit ins Gesicht geschossen – Polizei sucht flüchtigen Täter

Am Mittwoch (19. März) wurde ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer in Heiligenhaus (NRW) von einem bisher unbekannten VW-Golf-Fahrer mit einer Reizgaspistole verletzt. Der Unbekannte soll mehrfach aus seinem Auto heraus in das Gesicht des Mannes gefeuert haben. Danach sei er geflüchtet. Die Polizei Mettmann ermittelt nun und bittet um Hinweise.

NRW: Mann aus Auto raus angegriffen

Der 33-Jährige aus Velbert fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes Benz C220 auf der Pinner Straße in Richtung Heiligenhaus als er in Höhe der Verbindungsstraße zur Velberter Straße an einer roten Ampel anhielt. Dort stoppte auch der schwarze Golf links neben ihm.

Auch aktuell: Ruhrgebiet: Angebliche Attacke auf Mutter mit Baby – alles erfunden!

Das Beifahrerfenster des VW war heruntergefahren worden. Der Fahrer warf dem 33-Jährigen einen Fahrfehler vor und plötzlich zuckte er eine Reizgaspistole und schoss damit mehrfach auf den Mann aus Velbert. Der wurde durch das Gas im Gesicht verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Heiligenhaus.

NRW: Unbekannter wird gesucht

Leicht verletzt konnte der Mann aus Velbert noch die Polizei verständigen. Allerdings hatte die keinen Erfolg dabei, den Täter noch bei einer Fahndung im näheren Umkreis anzutreffen. Zeitgleich wurde der Verletzte in einem Rettungshubschrauber versorgt und anschließend in einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

+++ Dortmund: Dringende Warnung an Bürger – „Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei“ +++

Der Mann beschrieb den VW-Fahrer gegenüber der Polizei Mettmann als südländischen Typ, der Türkisch gesprochen hatte. Er habe kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und sei braun gebrannt gewesen. Der Golf war ein neues Modell mit schwarzen Felgen und getönten Scheiben mit der Städtekennung GL für Gladbach.

Mehr News:

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht jetzt Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu dem Fahrer des VW. Diese können per Telefon (02056 9312 6150) durchgegeben werden.