Ruhrgebiet: Mann tritt auf Mutter mit Baby ein – Polizei erschüttert! „Fehlen die Worte“

Entsetzlicher Vorfall am Montagnachmittag (1o. März) im Ruhrgebiet. Was sich gegen 15 Uhr im Park am Erlenweg in Herne zugetragen hat, erschüttert die Polizei Bochum zutiefst.

„Eine Tat, zu der einem wirklich die Worte fehlen!“, bringt es ein Sprecher der Behörde im Ruhrgebiet auf den Punkt. Die Ermittler suchen jetzt nicht nur nach dem offenbar rassistischen Täter, sondern auch nach einer Zeugin.

Ruhrgebiet: Rassistischer Angriff im Park

Es sollte ein entspannter Spaziergang mit der gerade einmal zwei Monate alten Tochter im Park werden. Doch was eine junge Mutter (28) aus Herne hier erleben sollte, wird sie wohl ihr Leben lang begleiten. Als sie ihr Baby am Ententeich aus dem Kinderwagen nahm, kam plötzlich ein Radfahrer immer näher.

Ohne Rücksicht auf Verluste trat der Mann der jungen Mutter von hinten in den Rücken! „Dabei äußerte der Radfahrer eine ausländerfeindliche Parole“, teilte ein Sprecher der Polizei Bochum mit. Dementsprechend hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Baby schlägt mit Kopf auf dem Boden auf

Die Hernerin, die den Angriff nicht kommen sah, fiel mit dem Baby im Arm hin. Dabei schlug der Kopf des Neugeborenen auf dem Boden auf! Eine ältere Dame hatte alles mit angesehen und half der Mutter mit ihrem Kind wieder auf. Die junge Mutter alarmierte anschließend Polizei und Rettungskräfte. Ihr Baby kam zur Überwachung in eine Kinderklinik. Und die Polizei ist auf der Suche nach der Zeugin sowie dem Täter.

Bei der Suche nach dem Mann, der ein T-Shirt mit Aufdruck getragen haben soll, bittet die Polizei Bochum um Hilfe aus der Bevölkerung. Warst du zum Zeitpunkt der Tat in dem Herner Park oder hast den flüchtigen Radfahrer womöglich gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bochum unter der Nummer 0234 909-4505 oder -4441.