„Aktenzeichen XY“ aus NRW: Nach tödlichem Raub und Flucht vom Flughafen Düsseldorf – sind SIE zurück?

Ein schreckliches Verbrechen hat vor rund einem Jahr NRW erschüttert! Vier Männer sollen damals einen Rentner brutal überfallen und getötet haben. Zwei von ihnen sollen sich damals vom Flughafen Düsseldorf aus in Ausland abgesetzt haben. Bis heute ist der Fall nicht vollständig aufgeklärt. Alle Hoffnungen ruhen nun auf der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

Am Mittwoch (2. Oktober) befasst sich „Aktenzeichen XY“ mit dem Kriminalfall, der sich Anfang September 2023 in Pulheim (NRW) zugetragen hat. Denn während die Polizei seinerzeit zwei der vier Täter aufspüren konnte, sind die anderen beiden weiterhin verschwunden. Der Verdacht der Ermittler: Die Tatverdächtigen leben mittlerweile wieder in NRW, womöglich in Osnabrück.

NRW: „Aktenzeichen XY“ greift tödlichen Raubüberfall auf

Rückblick: Einsatzkräfte der Polizei des Rhein-Erft-Kreis fanden am 7. September 2023 in einem Wohnhaus an der Mozartstraße in Pulheim einen 85-jährigen alleinlebenden Mann tot im Keller seines Einfamilienhauses. Um seinen Mund und Kopf war Panzerband gewickelt. Alle Zimmer des Hauses waren durchwühlt und verwüstet. Insbesondere hatten die Täter versucht, den Tresor aufzubrechen. Der Rentner starb durch äußere Gewalteinwirkung.

Spezialisten der Polizei Osnabrück nahmen am 15. September 2023 zwei Männer (19, 20) in Osnabrück fest. Umfangreiche Ermittlungen einer Mordkommission der Polizei Köln hatten die Spur auf die beiden in Osnabrück lebenden Verdächtigen geführt.

Die Polizei sucht Hassan I. (28, links) und Granit V. (26). Foto: Polizei NRW

Die beiden sind mittlerweile verurteilt, ihre mutmaßlichen Komplizen Hassan I. (28) und Granit V. (26) weiterhin auf der Flucht. Die Ermittler halten es für möglich, dass beide inzwischen aus dem Ausland nach NRW und an ihren Lebensmittelpunkt in Osnabrück zurückgekehrt sind. Daher schaltet sich jetzt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ein.

Hassan I. (28) und Granit V. (26) auf der Flucht

Der Fahndungsaufruf im Fernsehen wird am Mittwoch (2. Oktober) in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ ausgestrahlt. Das Ermittler-Team aus NRW hofft im Zuge der Sendung, die in der ZDF-Mediathek verfügbar bleibt, auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Männer in NRW oder andernorts geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden.