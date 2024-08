„Aktenzeichen XY“ aus NRW: Kurz vor Ausstrahlung passiert das Unfassbare

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ werden Fälle vorgestellt, bei denen die Polizei an ihre Grenzen gestoßen ist. Hoffnung ist es, dass sich Zeugen nach der Ausstrahlung angesprochen fühlen und Hinweise zur Auflösung der Straftaten geben können.

Auch die Ermittler aus Köln hoffen am Mittwochabend (21. August) auf einen Erfolg bei dem Verdacht des versuchten Mordes! Doch bereits vor Ausstrahlung der Live-Sendung passiert etwas, womit wohl niemand zu dem Zeitpunkt gerechnet hätte.

„Aktenzeichen XY“ aus NRW: Überraschung vor Ausstrahlung

Die ZDF-Sendung läuft bereits über eine Stunde und Moderator Rudi Cerne stellte schon viele schlimme Fälle vor, ehe er zu dem versuchten Mordverdacht in NRW kommt. Was war passiert? Am 14. Februar 2024 saß ein 19-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf den Treppenstufen vor dem Bürgerzentrum auf dem Wiener Platz in Köln, als plötzlich aus dem Hinterrücks jemand auf ihn schoss.

+++ Ruhrgebiet: Feuerwehr findet lebloses Mädchen (13) in Wohnung – es stirbt im Krankenhaus +++

Der junge Mann hatte Glück im Unglück und wurde „nur“ durch einen Streifschuss leicht verletzt. Nachdem ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag (14. Februar) auf dem Wiener Platz mutmaßlich durch einen Streifschuss leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Schütze soll anschließend in Richtung Bahngleise/ Stadtgarten geflüchtet sein. Sofort leitete die Polizei Köln eine Fahndung nach dem unbekannten Schützen ein.

+++ A40-Sperrung bei Bochum: Spediteur platzt der Kragen – „Katastrophe“ +++

Festnahme! Mutmaßlicher Täter geschnappt

Doch bis zur Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ konnte niemand ausfindig gemacht werden. Dann passierte kurz vor Ausstrahlung der Sendung das Unfassbare. Moderator Rudi Cerne verkündete es noch während der Übertragung. „Vor wenigen Stunden und das ist eine ganz aktuelle Entwicklung, ist es der Polizei in Köln gelungen, den mutmaßlichen Täter zu fassen“, erklärte der Moderator.

Noch mehr News:

Damit sei der Fall jedoch noch nicht abgeschlossen, denn die Kripo bittet weiterhin um Zeugenhinweise. Hinweise, die etwas über den Täter, das Motiv und/ oder den Tathergang sagen können. Außerdem werde immer noch nach einem Begleiter des mutmaßlichen Täters gesucht, der mit ihm unmittelbar vor der Tat an einem Imbiss am Wiener Platz gesehen worden war. Zeugenanrufe nimmt die Kripo Köln unter der Rufnummer 0221 – 2290 entgegen.