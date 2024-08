Ruhrgebiet: Feuerwehr findet lebloses Mädchen (13) in Wohnung – es stirbt im Krankenhaus

Schrecklicher Fund im Ruhrgebiet! In Marl wurde am späten Dienstagabend (20. August) in einer Wohnung eine leblose Person aufgefunden. Nach DER WESTEN-Informationen handelt es sich dabei um ein 13-jähriges Mädchen.

Der Teenager kam sofort ins Krankenhaus, dort kämpften die Ärzte um sein Leben – vergeblich. Zuvor wurde die Feuerwehr zur Leverkusener Straße in Marl im Ruhrgebiet wegen eines Gasgeruchs gerufen.

Ruhrgebiet: Feuerwehr findet lebloses Mädchen (13) in Wohnung

Nach dem Fund des Kindes mussten mehrere Feuerwehrkräfte von Notfallseelsorgern betreut werden. Die Polizei Recklinghausen ermittelt jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zu dem Fall.

Ruhrgebiet: Die Feuerwehr fand in einer Wohnung in Marl ein lebloses Mädchen vor. Es starb im Krankenhaus. Foto: 7aktuell.de/

Am Mittwoch (21. August) teilten sie gemeinsam mit, dass es nach bisherigen Erkenntnissen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tötung gebe. Möglicherweise starb das Mädchen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Die Leiche wird jetzt an die Gerichtsmediziner übergeben, die die genaue Todesursache ermitteln werden. Die Obduktion findet am Donnerstag (22. August) statt.