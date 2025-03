Ruhrgebiet: Feuer-Drama in Wohnung ++ Sechs Verletzte!

Dramatischer Feuerwehr-Einsatz im Ruhrgebiet!

Am Sonntag (23. März) kam es nach Informationen von DER WESTEN zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am Westerholzer Weg in Recklinghausen (Ruhrgebiet). Dabei sollen zwei Menschen schwer verletzt worden sein, vier weitere mittelschwer verletzt.

Ruhrgebiet: Wohnung in Flammen!

Gegen 19 Uhr sei die Feuerwehr an der brennenden Wohnung angekommen. Eine schwerstverletzte Person lag vor dem Gebäude, musste von einem Notarzt wegen heftiger Verbrennungen versorgt wurden. Das verrauchte Treppenhaus erschwerte die Evakuierung, eine weitere Person musste daher via Drehleiter gerettet werden.

Nach Informationen von DER WESTEN konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.