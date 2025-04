Oberhausen: Event fix! Fans sind aus dem Häuschen

In Oberhausen findet am Samstag (12. April) ein ganz besonderes Event statt, das nicht nur regelmäßige Partygänger begeistert, sondern auch bei Nostalgikern das Interesse weckt. Ein beliebter Club kündigt eine ganz besondere Party an, die exklusiv in Oberhausen stattfinden soll.

Im Jahr 1992 erschien die erste „Bravo Hits“ und wurde schnell zur Erfolgsgeschichte. Aus den Jugendzimmern der 90er und frühen 2000er waren die Musik-CDs mit einer Zusammenstellung der damaligen Musikcharts nicht mehr wegzudenken. Der Sampler prägte nicht nur die Jugendzeit von vielen, sondern auch die damalige Musikgeschichte.

Oberhausen: Party feiert die Geschichte von „Bravo Hits“

Für all diejenigen, die mit den „Bravo Hits“ viele Erinnerungen an ihre Jugend verbinden, gibt es in Oberhausen ein besonderes Event. In der Diskothek „Steffys Nightclub“ in der Turbinenhalle Oberhausen findet die erste „Bravo Hits Party“ statt, die diese ganz besondere Epoche der deutschen Musikgeschichte feiert.

Auf seiner Website kündigt der Club in Oberhausen an, dass Besucher sich auf der Party über die größten Hits der 90er, 2000er, 2010er und der aktuellen Charts freuen können. Von Britney Spears, Eminem, Spice Girls, Usher, Destiny’s Child, Justin Timberlake, Rihanna, Lady Gaga, Backstreet Boys, aber auch aktuellen Künstlern soll alles dabei sein.

Neben der Musik wird den Fans auch einiges geboten, was sie an die Erfolgsgeschichte der „Bravo Hits“ erinnern soll. Der Club kündigt an, dass sich Besucher über die Kult-Deko freuen können, die sie direkt in ihre Jugend in den „90ern und 2000ern zurückversetzen“ soll.

Musikvideos sollen für Feierlaune sorgen

Dazu sollen während der Party auf einer gigantischen Leinwand die Musikvideos von den größten Hits der „Bravo Hits“-Geschichte abgespielt werden. Wer erinnert sich nicht an das Musikvideo „I Want it That Way“ von den Backstreet Boys oder auch „Wannabe“ der Spice Girls? Zusätzlich kündigt der Club in Oberhausen an, dass ein Animations- & Showteam für die richtige Stimmung auf der Feier sorgen soll.

Der Einlass für die „Bravo Hits Party“ ist ab 18 Jahre. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 5 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Zusätzlich kommt noch 5 Euro Mindestverzehr dazu. Die Party in Oberhausen öffnet um 22 Uhr ihre Türen und lädt ein, sich einen Abend in den Songs und Erinnerungen seiner Jugend zu verlieren.