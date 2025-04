Rudi Cerne: Nach „Aktenzeichen XY“ kommt die deutliche Nachricht rein

Er ist einer der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen und aus der Kult-Crime-Sendung „Aktenzeichen XY“ nicht mehr wegzudenken: Rudi Cerne. Seit 2002 steht er bereits im ZDF vor der Kamera und rekonstruiert gemeinsam mit Polizei und Staatsanwälten Kriminalfälle, stellte am Mittwochabend (16. April) den Dreifach-Mord im Westerwald vor. Ein 47-jähriger Mann, seine 44-jährige Ehefrau und deren 16-jähriger Sohn wurden Anfang April in einem Haus im Kreis Altenkirchen tot aufgefunden. Der Täter ist seitdem auf der Flucht.

Jetzt setzt die Polizei auf die Hilfe der Zuschauer – und die Resonanz kann sich sehen lassen.

Rudi Cerne und „Aktenzeichen XY“ mit starken Quoten

Die Quote stimmt: Kam doch am Donnerstagmorgen (17. April 2025) die gute Quoten-Nachricht für Rudi Cerne und das ZDF rein. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren schalteten 4,4 Millionen Menschen ein, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Damit kam die Sendung auf einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. Auch in der Zielgruppe der Jüngeren tat die Sendung den Quoten keinen Abbruch. Fast 0,8 Millionen schalteten ein – ein Marktanteil von 17,9 Prozent.

Die Quoten zeigten durchaus Wirkung. Neue Hinweise zu dem Dreifachmord sind sogar bereits gemeldet worden. Ein Hinweis ist zum Tatverdächtigen aus dem Bekanntenkreis eingegangen, erklärte Stephanie Wossilus vom Landeskriminalamt Bayern am Ende der Sendung. „Dieser, der sich da gemeldet hat, ist der Polizei auch schon bekannt. Aber trotzdem wird man da jetzt noch mal Rücksprache halten.“

Mit „Aktenzeichen XY“ konnte sich das ZDF einen klaren Platz auf dem Treppchen sichern. Doch nicht nur die True-Crime-Sendung konnte punkten – auch das „heute journal“ legte nach. 3,5 Millionen Zuschauer, 17,2 Prozent Marktanteil. Nur die „Tagesschau“ um 20 Uhr konnte mit 5 Millionen Zuschauern noch einen draufsetzen.