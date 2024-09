„Aktenzeichen XY… ungelöst“ mit zwei Fällen aus NRW – tote 17-Jährige und Säugling geben Rätsel auf

Gleich zwei Fälle aus NRW werden am Mittwoch (11. September) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ vorgestellt. Bei beiden geht es um ungeklärte Todesfälle in Bonn – eine 17-Jährige, deren Leiche 1979 auf einem Parkplatz gefunden wurde und ein totes Baby, das Spaziergänger 1987 in einer Tasche fanden.

Bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bittet die Bonner Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Jeder Hinweis zählt!

„Aktenzeichen XY… ungelöst“ in NRW: Tote 17-Jährige – Täter unbekannt

Am 30. März 1979 entdeckten Spaziergänger am Wanderparkplatz in Bad Münstereifel-Scheuren zufällig die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert. Zwei Tage zuvor wurde sie gegen 22.10 Uhr am Stadtpark Rheinbach gesehen, wie sie zu einem unbekannten jungen Mann in einen hellfarbenen Renault 6 (oder ein ähnliches Modell) mit Euskirchener Kennzeichen stieg. Eine halbe Stunde zuvor konnte eine Mitschülerin beobachten, wie Claudia womöglich von dem gleichen Mann belästigt wurde.

Leider gibt es bis heute kaum Hinweise zum Täter oder zur Tat. Die Polizei hofft während der Sendung Zeugen zu finden. Sie können sich unter der 0228 150 oder per Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Ein Foto der Toten Foto: Polizei NRW

Am 10. Dezember 1987 um 10.12 Uhr fanden ebenfalls Spaziergänger eine schwarze Stofftasche am Bonner Fritz-Schroeder-Ufer zwischen Wachsbleiche und Rosental. Darin lag zwischen blutbefleckten Handtüchern ein lebloses Neugeborenes. Bei der Obduktion kam heraus, dass es sich dabei um ein Frühchen aus dem 7. bis 8. Schwangerschaftsmonat handelte, dass durch Fremdeinwirkung zu Tode kam.

Bis heute ist unklar, wer seine Mutter ist. Die Ermittler der Ermittlungsgruppe Cold Case aus Bonn suchen händeringend nach Hinweisen und teilen auch Fotos von dem Fundort, die du >>hier einsehen kannst. Auch hier können Zeugen Hinweise über die oben genannten Kontaktdaten durchgeben.