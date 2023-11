Niederländer besuchen Weihnachtsmärkte in NRW – ihr Fazit überrascht

Weihnachtsmärkte erfreuen sich nicht nur bei den Menschen aus NRW großer Beliebtheit. Auch bei unseren Nachbarn in den Niederladen lassen sich die Einwohner von dem Duft von Glühwein, gebrannte Mandeln und Co. nur zu gerne anlocken. Doch was denken sie eigentlich über unsere Weihnachtsmärkte?

Die Weihnachtsmarkt-Zeit hat wieder begonnen! Und gerade jetzt strömen die Niederländer wieder nach NRW. Überraschung: Die Niederländer lieben unsere Weihnachtsmärkte! Dabei ist der eine Markt mehr und der andere weniger beliebt bei unseren Nachbarn.

Weihnachtsmarkt am Centro ist ein Highlight

Wie „Ruhr24“ berichtet, gehört der Weihnachtsmarkt in Dortmund zu den Top-Adressen bei den Niederländern. Der Weihnachtsmarkt am Centro ist ihnen zudem ebenfalls immer eine Reise wert. Die Stände sind bereits seit dem 17. November geöffnet.

Und auch der Weihnachtsmarkt in Münster erfreut sich großer Beliebtheit. Immerhin liegt Münster auch nicht allzu weit entfernt von der Grenze zu den Niederlanden. Ab dem 27. November geht es auch in Münster wieder los. Auch die Weihnachtsmärkte in Köln stehen hoch bei den Niederländern im Kurs – dafür wird auch mal eine längere Autofahrt in Kauf genommen.

Weihnachtsmärkte in größeren NRW-Städten beliebt

Wie „Ruhr24“ weiterhin berichtet, sind die Märkte in den größeren Städten an Rhein und Ruhr generell bei den Niederländern beliebt. Aber auch die kleineren Märkte bekommen immer häufiger einen Besuch aus dem Nachbarland.

