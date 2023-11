Weihnachtsmarkt Duisburg kaum wiederzuerkennen – „Hässliche blaue Dinger sind weg!“

Der Weihnachtsmarkt Duisburg sorgt in diesem Jahr für eine Überraschung. Seit voriger Woche Donnerstag (16. Dezember) lädt er die Besucher wieder zu einer weihnachtlichen Reise ein. Doch wer bereits im Dunkeln über die Königstraße spazierte, der dürfte seinen Augen kaum getraut haben.

Denn in diesem Jahr ist auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt alles anders – zumindest, wenn man gen Himmel schaut. Viele Besucher hatten schon vor der Eröffnung eine üble Befürchtung. Und die Gemüter scheinen in Erinnerung an das vergangene Jahr noch immer erhitzt. Was bringt die Besucher nur so in Rage?

Weihnachtsmarkt Duisburg setzt auf Altbewährtes

In diesem Jahr erwarten Besucher wieder einige altbewährte Highlights. So mussten sie aufgrund der Energiekrise im Vorjahr auf die heißgeliebte Eislaufbahn verzichten. In diesem Jahr ist die Stadtwerke Eisbahn wieder wie gewohnt unweit des Riesenrads am Start.

Doch dafür ist auch etwas aus dem vergangenen Jahr verschwunden: Die Rede ist von den blauen Deko-Bäumen, die die Königstraße säumten und den Weihnachtsmarkt im Dunkeln in einen bläulichen Schimmer hüllten. In diesem Jahr sollte alles anders sein, wie die Stadt Duisburg schon vor der Eröffnung ankündigte. „Dann sind die, für meinen Geschmack, hässlichen blauen Bäume Geschichte?“, fragen sich viele Anwohner in der Kommentarspalte im Netz vor einigen Wochen (DER WESTEN berichtete). Am vergangenen Donnerstag bekamen sie endlich die Antwort.

Und tatsächlich: Die Duisburger Innenstadt wartet in diesem Jahr mit einer komplett neuen Weihnachtsbeleuchtung in warmem Weiß auf. Die blauen Bäume sind gewichen, stattdessen werden die Weihnachtsmarktstände von Sternen gesäumt. Doch was halten die Besucher von dieser Veränderung?

Der Weihnachtsmarkt Duisburg setzt in diesem Jahr auf Altbewährtes. Foto: DER WESTEN / Marie Bonnet

Besucher werden deutlich

„Endlich sind die hässlichen blauen Dinger weg“, wird Jutta B. gegenüber unserer Reporterin von DER WESTEN deutlich. Die Duisburgerin scheint die blauen Bäume aus dem Vorjahr so gar nicht zu vermissen. „Blau ist nicht so der Hit“, finden auch die Duisburger Rainer und Petra. „Gold oder Rot macht ja Sinn, aber Blau?! Mein Gott!“

Doch immerhin einem Besucher scheinen die blauen Deko-Elemente auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Duisburg zu fehlen: „Ich fand‘ die (blauen Bäume, Anm. d. Red.) schon hübsch.“ Das ist wie immer wohl Geschmackssache. Was den Besuchern allerdings in diesem Jahr auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt gar nicht schmeckt, das erfährst du hier >>>.