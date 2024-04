Zoo in NRW schenkt Besuchern wochenlang den Eintritt – unter einer Bedingung

Die Zeichen stehen eindeutig auf Frühling – auch, wenn das Wetter noch nicht jeden Tag mitspielt. Daher verlagern viele bereits ihre Freizeitaktivitäten nach draußen. Ein Besuch im Zoo steht da ganz oben auf der Liste. Und ein Zoo in NRW haut aktuell ein ganz besonderes Angebot raus.

Hier bekommen Besucher wochenlang den Eintritt geschenkt. Aber was steckt dahinter? Und gilt das Angebot aus dem Zoo in NRW für jeden?

Zoo in NRW verschenkt Gratis-Eintritt

Warst du schon mal im Allwetterzoo in Münster? Falls nicht, wird es mal Zeit, denn hier gibt es eine Menge zu entdecken: Leoparden, Nashörner, Erdmännchen, Affen und viele andere Tiere warten auf die Besucher. Aber das ist noch nicht alles. Der beliebte Zoo in NRW macht seinen Gästen jetzt ein ganz besonderes Angebot. Denn im Mai dieses Jahres feiert der Allwetterzoo Münster, in dem es auch viele überdachte Bereiche gibt, seinen 50. Geburtstag. Und zu diesem besonderen Jubiläum gibt’s für einige Besucher ganze 50 Tage lang Gratis-Eintritt in den Zoo.

Doch nicht jeder kann dieses besondere Ticket bekommen. Der Zoo in NRW möchte sich mit dieser Geburtstagsaktion vor allem bei seinen treuen Fans bedanken. Somit haben alle Besitzer einer Jahreskarte die Chance auf 50 Tage freien Eintritt.

Wie kommt man an das Gratis-Ticket?

Um von der Aktion zu profitieren, müssen Besitzer einer aktuellen Jahreskarte für den Allwetterzoo in Münster ihr Ticket zunächst verlängern. Wenn das bis zum 31. Dezember 2024 erfolgt ist, kommen satte 50 Tage obendrauf. Also gilt die verlängerte Jahreskarte dann sogar 415 Tage. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nicht beim Neukauf einer Jahreskarte.

Der Zoo in NRW möchte sich damit „für die dauerhafte Unterstützung bedanken“ und schreibt dazu auf seiner Webseite: „Jeder Zoobesucher ist Natur- und Artenschützer und jeder Zoobesucher trägt seinen Teil zum Erhalt der natürlichen Vielfalt bei.“

