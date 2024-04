Irrer Anblick in NRW-Zoo – als Besucher diese Tiere sehen, trauen sie ihren Augen kaum

Nanu, was ist denn da los? Wenn Menschen in einen NRW-Zoo gehen, dann meist in der Erwartung, wilde Lösen, Affen und weitere Tiere aus aller Welt zu betrachten. Der Allwetterzoo in Münster ist dafür eine beliebte Anlaufstelle. Hier sind alle großen Tierhäuser mit überdachten Wegen verbunden, sodass der Zoo ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein bei jeder Wetterlage ist. Ob einzigartiges Tropenhaus oder mehrere Fütterungstermine an einem Tag, die Besucher kommen hier in jedem Fall auf ihre Kosten.

Doch dieses bevorstehende Event könnte bei dem ein oder anderen Besucher dann doch für irritierte Blicke sorgen. Am Sonntag (21. April) werden besonders Pferdeliebhaber eingeladen, an dem Thementag teilzunehmen!

NRW-Zoo: Reiten ohne Pferde?

Pferdefreunde kommen im Westfälischen Pferdemuseum im NRW-Zoo Münster auf ihre Kosten. Es zeigt die Natur- und Kulturgeschichte des Pferdes in Westfalen und weitere Themen rund ums Pferd. Doch das ist am kommenden Sonntag noch nicht alles. Dann findet im Pferdemuseum statt, was im ersten Moment vielleicht wie ein Spiel für Kinder klingt, aber in Finnland bereits eine etablierte Sportart ist: Hobby Horsing! Beim Hobby Horsing benutzen die Teilnehmer Steckenpferde, mit denen sie, ähnlich wie beim Springen oder der Dressur, die Bewegungen im Parcours nachahmen. In Finnland gibt es bereits seit einigen Jahren Turniere und Meisterschaften und auch in Deutschland erfreut sich diese Sportart immer größerer Beliebtheit.

Der NRW-Zoo will an dem Thementag diese Sportart genauer thematisieren, bei der die Teilnehmen selbst über Hindernisse springen oder Pirouetten und Piaffen drehen. „Dabei kommen die Sportler ordentlich ins Schwitzen, denn sie müssen sowohl die Bewegungen des Reiters als auch des Pferdes nachahmen.“ Wer über dieses Hobby Horsing mehr erfahren möchte, sollte am kommenden Sonntag (21. April) ins Westfälische Pferdemuseum kommen.

„Gemeinsam mit dem Reitverein Ladbergen können sich Interessierte von 11-16 Uhr über das Hobby Horsing informieren – und natürlich auch selbst ausprobieren!“, lädt das Pferdemuseum ein.

Die Teilnahme an dem Event ist im Zooeintritt selbstverständlich inklusive. Eine Anmeldung ist vorher nicht nötig. Wer bereits ein eigenes Steckenpferd hat, darf es gerne mitbringen, alle anderen haben die Möglichkeit, sich eines der „Schulpferde“ auszuleihen. Besucher könnten bei dem Anblick dieser „Tiere“ am Sonntag durchaus irritiert sein.