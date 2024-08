NRW-Zoo: Irre Szenen vor dem Eingang erwartet – Besucher erreicht kurzfristig die Nachricht

Gerade im Sommer steht ein Zoo-Besuch bei vielen ganz oben auf der Aktivitäten-Liste. Vor allem Familien zieht es hier gerne mal zum Anschauen der Tiere und einem Ausflug ins Grüne hin. Dass die Zoos bei Hitze besondere Vorkehrungen treffen, haben sie uns exklusiv dieser Tage verraten. Was Besucher gerade im Hochsommer unbedingt beachten sollten, liest du hier >>>.

Damit die aber auch an besonders heißen Tagen nicht ausbleiben, lassen sich die Tierparks immer wieder etwas Neues einfallen. So jetzt auch dieser NRW-Zoo, der sicherlich für irre Szenen am Eingang sorgen wird!

Zoo in NRW lässt Besucher ausflippen!

„Tierischen Spaß“ kündigt jetzt der Zoo Krefeld am Niederrhein an. Das Beste daran: Besucher genießen ihren Besuch im Tierpark zum halben Preis. Damit ihnen das aber auch wirklich gelingt, gilt es gleich zwei Hürden zu meistern.

Denn zunächst profitieren Tierfans nur an einem Tag von dem besonderen Rabatt. Lediglich am letzten Samstag in den NRW-Sommerferien (17. August) kommen Besucher so günstig wie sonst selten in den Krefelder Zoo. Dafür müssen sie allerdings noch eines dringend beachten.

Nur SIE kommen günstiger in den NRW-Zoo

Denn nur wer über eine SWK-Card verfügt, kann sich den satten Rabatt sichern. Diese sollten Besucher auch unbedingt dabei haben, wenn sie den NRW-Zoo besuchen, muss sie am Eingang nochmal vorgezeigt werden. „Wichtiger Hinweis: Die rabattierten Tickets gibt es nur an den Zoo-Kassen, nicht im online Ticketshop und nur bei Vorlage der SWK-Card“, appellieren die Mitarbeiter in Krefeld deshalb.

Besonders für Kinder, deren Eltern eine SWK-Card besitzen, lohnt sich der Zoo-Besuch am Samstag. Denn die ersten 500 Kinder erhalten dadurch zusätzlich einen Rucksack mit einer kleinen Überraschung als Präsent. Außerdem lockt ein besonderes Aktionsprogramm in die Zooscheune. Das dürften sich Tierfans aus NRW wohl nicht zwei Mal sagen lassen müssen – ab in den Krefelder Zoo!