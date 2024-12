Movie Park: Besucher teilen gegen Phantasialand aus – „Hässlich“

Als die beiden größten Freizeitparks in NRW stehen der Movie Park und Phantasialand in ständiger Konkurrenz miteinander und versuchen sich regelmäßig in besonderen Events zu übertrumpfen. Kein Wunder, dass auch die Besucher die beiden Freizeitparks miteinander vergleichen.

Mit dem Start der Wintersaison haben sowohl das Phantasialand, mit dem „Wintertraum“, als auch der Movie Park, ein ganz besonderes weihnachtliches Angebot für die Besucher. Im Gegensatz zum Angebot vom Phantasialand fängt das „Movie Park’s Holly Wood Christmas“ erst deutlich später an. Während der „Wintertraum“ schon seit Mitte November die Besucher begeistert, beginnt das Winterangebot im Movie Park erst am Sonntag (1. Dezember).

Movie Park: Weihnachtsbaum begeistert die Besucher

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Freizeitparks ist der riesige Weihnachtsbaum im Park. Insbesondere der diesjährige Weihnachtsbaum im Movie Park verzaubert die Besucher. Auf Facebook wird ein Bild geteilt von dem beeindruckenden leuchtenden Weihnachtsbaum, mit gigantischen Schleifen und weihnachtlichen Figuren.

+++ Phantasialand: Riesen-Lücke nach Abriss-Welle – jetzt brodelt die Gerüchteküche +++

Auch in den Kommentaren sind die Nutzer von dem Weihnachtsbaum im Movie Park begeistert. Ein User lobt: „Ist optisch auf jeden Fall viel besser als letztes Jahr.“ Auch andere Nutzer sind von dem Baum begeistert und kommentieren diesen mit den Worten „Wunderschön“ und „Wie schön“.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Baum im Movie Park scheint ein voller Erfolg zu sein. Dieselbe Begeisterung scheint der Weihnachtsbaum im Phantasialand jedoch nicht in den Besuchern zu inspirieren. Ein User kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Viel schöner als der hässliche (Baum) im Phantasialand.“

+++ Movie Park: Noch vor Start der Weihnachts-Saison 2024 – jetzt darf es jeder sehen +++

Tägliche Lichtschau im Freizeitpark

Eine Meinung, die andere Fans des Movie Parks auch zu teilen scheinen, und der Kommentar des Nutzers erntet viel Zustimmung. Dieses Jahr scheint der Weihnachtsbaum des Movie Parks wohl deutlich den Konkurrenten übertrumpft zu haben, jedenfalls wenn man auf die Nutzer in der Facebookgruppe hört.

Nicht nur bezaubert der Weihnachtsbaum im Movie Park wegen seiner strahlenden Lichter und wunderschönen Gestaltung, es gibt auch einen ganz besonderen täglichen Höhepunkt, was diesen noch atemberaubender erscheinen lässt. Ein Nutzer berichtet, dass der Baum nur noch imposanter mit der täglichen „tollen Lichtschau“ aussieht.