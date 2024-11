Movie Park: Noch vor Start der Weihnachts-Saison 2024 – jetzt darf es jeder sehen

Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, der erste Schnee ist gefallen und bald werden Weihnachtslieder im Radio zu hören sein – doch einige Menschen warten auf etwas ganz anderes. Nämlich auf die Eröffnung der Weihnachts-Saison 2023 im Movie Park!

Dafür werden nämlich unzählige Lichter und farbenprächtige Dekoration angebracht – aber bisher war alles geheim. Doch nun haben die Mitarbeiter des Freizeitparks erste Details verraten! Kein Wunder, dass deswegen die Fans schier aus dem Häuschen sind.

Movie Park: Erste weihnachtlichen Details offenbart

Pünktlich zur Weihnachtszeit startet am 1. Dezember eine neue Veranstaltungsreihe! So soll „Movie Park’s Holly Wood Christmas“ seine Gäste nicht nur festlich zum Jubeln bringen, sondern will auch mit Highlights für strahlende Augen sorgen. Doch die genauen Details sind ein streng gehütetes Geheimnis – bis jetzt.

Und so hat der Movie Park auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein Video gepostet. Was darauf zu sehen ist? Nun, der große Weihnachtsbaum! Geschmückt mit allerlei Zuckerstangen, vielen XXL-Schleifen in dunklem Rot und allerlei weihnachtlichen Figuren. Aber nicht nur das ist zu bewundern, sondern auch die großen Geschenke, die vor dem schön geschmückten Baum liegen.

Damit nicht genug! Auch der Rest der Bäume sind bereits in ein glitzerndes rot-grünes Dekorationskleid gehüllt. Und auch über den Straßen wurden Konstruktionen mit riesigen Schleifen aufgehängt.

„Sieht fantastisch aus“: Movie Park-Fans jubeln

Kein Wunder, dass die Fans bei all den weihnachtlichen Dekorationen total aus dem Häuschen sind. So textet ein User: „Aww, ich freu mich!“ Auch ein weiterer Nutzer scheint ganz begeistert und schreibt: „Es sieht wieder echt traumhaft aus!“ Mit der Meinung ist er nicht alleine, denn ein anderer Adrenalin-Fan meint: „Wow, es sieht einfach fantastisch aus!“

Hier kannst du dir das Video ansehen:

Übrigens: Wer schon in weihnachtlicher Stimmung ist und die Tage bis zum Beginn der Veranstaltung zählt, kann auch schon Eintrittskarten kaufen. Bis dahin heißt es warten und Glühwein trinken.